Szalone spotkanie na San Siro! AC Milan po kwadransie przegrywał już 0-2, by wygrać 4-2 ze szkockim Celtikiem Glasgow. W końcówce meczu na boisku w zespole gości pojawił się Patryk Klimala.

Liga Europy: sprawdź szczegóły



Początek spotkania był mocno sensacyjny - walczący o awans Milan po kwadransie przegrywał już 0-2 z Celtikiem. A trzeba wspomnieć, że szkocka drużyna w poprzednich czterech meczach zdobyła tylko jeden punkt!

Już w 7. minucie jeden z pomocników Milanu koszmarnie stracił piłkę na 16 m przed swoją bramką. Bez litości wykorzystał to Tom Rogić, pokonując bramkarza. W 14. minucie było już 2-0, gdy Odsonne Edouard efektowną podcinką podwyższył wynik meczu.



Milan natychmiast wziął się do roboty i między 24. a 26. zdobył dwie bramki, wyrównując stan spotkania! Najpierw z rzutu wolnego cudownie przymierzył Hakan Calhanoglu, później w zamieszaniu pod polem karnym przytomnie odnalazł się Samu Castijello.



W 50. minucie bardzo ładną bramkę na 3-2 dla Milanu zdobył Jesn Hauge. 21-letni norweski napastnik w świetnym stylu ściął z lewego skrzydła w pole karne, minął dwóch obrońców i plasowanym strzałem umieścił piłkę w dalszym narożniku bramki.



W końcówce meczu Hauge do bramki dorzucił jeszcze asystę. Po jego podaniu sytuację sam na sam z bramkarzem wykorzystał Brahim Diaz, ustalając wynik spotkania na 4-2.



Na ostatnie cztery minuty na placu gry w drużynie Celticu pojawił się Patryk Klimala. Polski napastnik nie ma zbyt wysokich notowań w szkockim klubie - dotychczas w 19 spotkaniach zdobył tylko trzy bramki.



AC Milan - Celtic Glasgow 4-2 (2-2)



Bramki: 0-1 Rogić (7.), 0-2 Edouard (14.), 1-2 Calhanoglu (24.), 2-2 Castijello (26.), 3-2 Hauge (50.), 4-2 Diaz (82.).

Liga Europy

2020-12-03 18:55 | Stadion: Stadio Giuseppe Meazza | Arbiter: Ricardo De Burgos Bengoetxea STATYSTYKI AC Milan Celtic Glasgow 4 2 Posiadanie piłki 56,7% 43,3% Strzały 14 12 Strzały na bramkę 10 8 Rzuty rożne 6 2 Faule 8 11 Spalone 2 1

4 2 AC Milan Celtic Glasgow Barkas Elhamed Bitton Vassbakk Ajer Laxalt Suárez Brown Agyekum Christie McGregor Rogić Édouard Donnarumma Dalot Kjær Gabbia Hernández Kessié Castillejo Hauge Krunić Çalhanoğlu Rebić SKŁADY AC Milan Celtic Glasgow Gianluigi Donnarumma Vasilis Cornelius Barkas José Diogo Dalot Teixeira Hatem Abd Elhamed 11′ 11′ Simon Kjaer Nir Bitton Matteo Gabbia Kristoffer Vassbakk Ajer Theo Bernard François Hernández Diego Sebastián Laxalt Suárez 61′ 61′ Franck Yannick Kessié 75′ 75′ 78′ 78′ Scott Brown 26′ 26′ Samuel Castillejo Azuaga Jeremie Agyekum Frimpong 50′ 50′ Jens Petter Hauge 23′ 23′ 86′ 86′ Ryan Christie 46′ 46′ Rade Krunić Callum William McGregor 24′ 24′ 61′ 61′ Hakan Calhanoglu 7′ 7′ 67′ 67′ 67′ 67′ Tomas Petar Rogić 83′ 83′ Ante Rebić 14′ 14′ Odsonne Édouard REZERWOWI Antonio Donnarumma Scott Bain Ciprian Tatarusanu Conor Hazard Davide Calabria Christopher Jullien Leonardo Duarte da Silva Greg John Taylor Pierre Kalulu Kyatengwa Stephen Welsh 11′ 11′ Alessio Romagnoli Ewan Henderson 61′ 61′ Ismael Bennacer 67′ 67′ Jules Olivier Ntcham Alexis Saelemaekers 78′ 78′ Ismaila Wafougossani Soro 46′ 46′ Sandro Tonali Albian Afrim Ajeti 61′ 61′ 82′ 82′ Brahim Abdelkader Díaz 86′ 86′ Patryk Klimala 83′ 83′ Lorenzo Colombo Daniel Maldini

Zdjęcie Hakan Calhanoglu zdobył piękną bramkę z rzutu wolnego / MATTEO BAZZI / PAP/EPA

WG