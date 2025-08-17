Mallorca - FC Barcelona 0:3. Skrót (Eleven Sports)

Już w 7. minucie do siatki trafił Raphinha, wykorzystując świetne podanie od Lamine'a Yamala. Niewiele później na murawie doszło do sytuacji, która rozwścieczyła gospodarzy - kapitan Majorki Antonio Raillo padł na boisku po starciu, ale sędzia nie przerwał gry. Ferran Torres skorzystał z zamieszania i podwyższył prowadzenie. Protesty gospodarzy na nic się zdały.

Jeszcze przed przerwą gospodarze zostali zdziesiątkowani. Morlanes i Muriqi obejrzeli czerwone kartki, przez co Majorka kończyła mecz w dziewiątkę. To praktycznie przesądziło losy rywalizacji.

W drugiej połowie Barcelona kontrolowała przebieg wydarzeń. W doliczonym czasie gry show skradł Lamine Yamal, który pięknym strzałem ustalił wynik spotkania na 3:0.

Na uwagę zasługuje także debiut Marcusa Rashforda, który pojawił się na boisku w końcówce.

RCD Mallorca - FC Barcelona Jaime Reina AFP

Mallorca - FC Barcelona 0:3 (0:2)

Bramki: Raphinha (7'), Ferran Torres (23'), Lamine Yamal (90+4')

Czerwone kartki (Mallorca): Morlanes (33'), Muriqi (39')