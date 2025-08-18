Jan Urban w rozmowie z portalem Meczyki.pl informował, że otrzymał telefon od jednego z trenerów zagranicznego klubu. Szkoleniowiec ten chciał zapytać selekcjonera reprezentacji Polski, jakim zawodnikiem jest Kacper Urbański.

Jan Urban nie chciał powiedzieć, o jakiego zawodnika chodzi, ale według "Meczyków" był to szkoleniowiec RCD Mallorca - zespołu, który w miniony weekend przegrał z FC Barcelona 0:3 na własnym boisku.

W tym spotkaniu nie zagrał żaden Polak. Wojciech Szczęsny wciąż nie został zarejestrowany w rozgrywkach ligowych, a Robert Lewandowski nie zdążył wyleczyć urazu, którego nabawił się na początku sierpnia.

Kolejny Polak w lidze hiszpańskiej? Możliwy transfer Urbańskiego do RCD Mallorca

Możliwe jednak, że przy okazji kolejnego meczu między Barceloną a Majorką Polaków będziemy mogli oglądać po obu stronach. Juanmi Sánchez z portalu ulitimahora.es potwierdza, że Kacper Urbański znalazł się na celowniku hiszpańskiego klubu.

- Pomocnik Kacper Urbański znalazł się na celowniku Realu Mallorca w związku z prawdopodobnym odejściem Samu Costy. Ten zaledwie 20-letni pomocnik, uważany za jedną z największych nadziei polskiego futbolu i jest na progu odejścia z Bologni. Klub z Balearów jest jednym z tych, które są zainteresowane sprowadzeniem go - donosi hiszpański dziennikarz.

- W Polsce określa się go jako "8" lub "10", ale potrafi on dostosować się do każdej pozycji w środku pola, która w przypadku odejścia Samu z klubu będzie wymagała wzmocnienia. W poprzednim sezonie portugalski piłkarz grał na bardziej wysuniętych pozycjach ze względu na decyzję Arrasate, który pozostawił strefę środkową Manu Morlanesowi i Mascarellowi - dodał Juanmi Sanchez, opisując Kacpra Urbańskiego.

W poprzednim sezonie Kacper Urbański był wypożyczony z Bologni do Monzy, gdzie rozegrał zaledwie 8 spotkań, z czego tylko 3 w pełnym wymiarze czasowym. Młody polski piłkarz marzy o tym, aby wrócić do regularnej gry, na którą nie może liczyć w Bologni. Najlepszym rozwiązaniem w jego przypadku będzie więc transfer. Najlepiej do kraju innego niż Włochy.

