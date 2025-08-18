Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zwycięstwo Barcelony, a teraz hitowe wieści. Ruszają po Polaka, w Hiszpanii już głośno

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

W sobotę 16 sierpnia FC Barcelona rozpoczęła sezon ligowy od zwycięstwa 3:0 z RCD Mallorca na wyjeździe. Teraz hiszpańskie media potwierdzają, że klub z Balearów jest zainteresowany sprowadzeniem młodego reprezentanta Polski, który w ostatnim czasie miał olbrzymie problemy, jeśli chodzi o regularną grę. Taki ruch mógłby sprawić, że zawodnik znajdzie się na radarze nowego selekcjonera reprezentacji.

FC Barcelona pokonała RCD Mallorca 3:0
FC Barcelona pokonała RCD Mallorca 3:0 Alex Caparros/ Jose Breton/Pics Action/NurPhotoGetty Images

Jan Urban w rozmowie z portalem Meczyki.pl informował, że otrzymał telefon od jednego z trenerów zagranicznego klubu. Szkoleniowiec ten chciał zapytać selekcjonera reprezentacji Polski, jakim zawodnikiem jest Kacper Urbański. 

Jan Urban nie chciał powiedzieć, o jakiego zawodnika chodzi, ale według "Meczyków" był to szkoleniowiec RCD Mallorca - zespołu, który w miniony weekend przegrał z FC Barcelona 0:3 na własnym boisku.

W tym spotkaniu nie zagrał żaden Polak. Wojciech Szczęsny wciąż nie został zarejestrowany w rozgrywkach ligowych, a Robert Lewandowski nie zdążył wyleczyć urazu, którego nabawił się na początku sierpnia.

Kolejny Polak w lidze hiszpańskiej? Możliwy transfer Urbańskiego do RCD Mallorca

Możliwe jednak, że przy okazji kolejnego meczu między Barceloną a Majorką Polaków będziemy mogli oglądać po obu stronach. Juanmi Sánchez z portalu ulitimahora.es potwierdza, że Kacper Urbański znalazł się na celowniku hiszpańskiego klubu. 

- Pomocnik Kacper Urbański znalazł się na celowniku Realu Mallorca w związku z prawdopodobnym odejściem Samu Costy. Ten zaledwie 20-letni pomocnik, uważany za jedną z największych nadziei polskiego futbolu i jest na progu odejścia z Bologni. Klub z Balearów jest jednym z tych, które są zainteresowane sprowadzeniem go - donosi hiszpański dziennikarz.

- W Polsce określa się go jako "8" lub "10", ale potrafi on dostosować się do każdej pozycji w środku pola, która w przypadku odejścia Samu z klubu będzie wymagała wzmocnienia. W poprzednim sezonie portugalski piłkarz grał na bardziej wysuniętych pozycjach ze względu na decyzję Arrasate, który pozostawił strefę środkową Manu Morlanesowi i Mascarellowi - dodał Juanmi Sanchez, opisując Kacpra Urbańskiego.

W poprzednim sezonie Kacper Urbański był wypożyczony z Bologni do Monzy, gdzie rozegrał zaledwie 8 spotkań, z czego tylko 3 w pełnym wymiarze czasowym. Młody polski piłkarz marzy o tym, aby wrócić do regularnej gry, na którą nie może liczyć w Bologni. Najlepszym rozwiązaniem w jego przypadku będzie więc transfer. Najlepiej do kraju innego niż Włochy.

Zobacz również:

Wojciech Szczęsny i Hansi Flick
La Liga

Sprawa Szczęsnego odwołana? Zaskakujące wieści z Barcelony. Flick podjął decyzję

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO]Eleven SportsEleven Sports
Kacper Urbański
Kacper UrbańskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Kacper Urbański
Kacper UrbańskiFOTO OLIMPIKNurPhotoNurPhoto via AFPAFP
Kacper Urbański i Robert Lewandowski
Kacper Urbański i Robert LewandowskiRex Features/East News / David Young/Action Plus/ShuttersEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja