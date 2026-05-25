Real Madryt sezon 2025/26 zakończył na drugim miejscu w ligowej tabeli. "Królewscy" kończą zmagania bez żadnego trofeum, bowiem w Lidze Mistrzów odpadli na etapie ćwierćfinału. Tym samym los trenera Alvaro Arbeloi został praktycznie przesądzony. Hiszpan już potwierdził swoje odejście.

Zastąpić go ma Jose Mourinho. Tydzień temu (18 maja) znany dziennikarz Fabrizio Romano napisał swoje legendarne zdanie "here we go" oznaczające stuprocentową pewność dotyczącą tego, że Portugalczyk ponownie zostanie trenerem "Królewskich". Według doniesień hiszpańskich dziennikarzy w poniedziałek (25 maja) miał on podpisać dwuletnią umowę z "Los Blancos" i objąć swoją drugą kadencję (był od szkoleniowcem Realu w latach 2010 - 2013 - przyp. red.).

Nieoczekiwane problemy Realu Madryt. Mourinho musi czekać

Tymczasem pojawiły się pewnie komplikacje, o których donosi portugalski dziennik "Record", a ma to związek z wyborami prezydenckimi w Realu Madryt, które odbędą się w najbliższym czasie.

Wydawało się, że jedynym kandydatem będzie Florentino Perez, który dogadał się z Mourinho. Wyzwanie rzucił mu Enrique Riquelme. - "Decyzja biznesmena sprawia, że przyszłość Mourinho pozostaje w zawieszeniu. Portugalczyk miał być ogłoszony w poniedziałek, gdyby Florentino Perez nie miał kontrkandydata" - czytamy.

Dziennikarze z Portugalii podkreślają, że Perez jest ciągle faworytem do wygrania wyborów, ale "woli nie prezentować nowego trenera przed potwierdzeniem reelekcji".

Wybory na prezydenta Realu prawdopodobnie odbędą się 7 czerwca. Dopiero wtedy może nastąpić oficjalna prezentacja Mourinho. Warunkiem jest oczywiście zwycięstwo Pereza. "Record" podkreśla, że wybory w Realu mają także wpływ na Benfikę Lizbona, której trenerem jest Mourinho. Zaznaczono, że portugalski klub jest w kłopotliwej sytuacji dotyczącej przygotowań do nowego sezonu.

Jose Mourinho PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Jose Mourinho ma zostać trenerem Realu Madryt OSCAR DEL POZO AFP

Real Madryt - Villarreal (4.10.2025) OSCAR DEL POZO AFP





Anna Obiała: My ten zespół tak naprawdę dopiero budujemy PZPS