Kibice FC Barcelony w ostatnich dniach żyli głównie wyborami na stanowisko prezesa klubu. Finalnie nie doszło do niespodzianki. Po raz kolejny wybrany został Joan Laporta, który swoją funkcję będzie sprawował do 2031 roku. Wieloletni sternik "Dum Katalonii" zdeklasował w bezpośrednim starciu swojego konkurenta Victora Fonta.

Jedną z istotnych kwestii dla kibiców, zwłaszcza tych z Polski, pozostaje przyszłość Roberta Lewandowskiego. Laporta podczas kampanii wyborczej wielokrotnie podkreślał, że jest zwolennikiem przedłużenia współpracy z kapitanem reprezentacji Polski o rok lub dwa lata.

Najważniejszym celem klubu jest aktualnie walka o obronę mistrzostwa Hiszpanii. "Duma Katalonii" wciąż jest również w walce o triumf w Lidze Mistrzów. Z tyłu głowy działacze mają już nowy sezon, a co za tym idzie, również i decyzje kadrowe oraz potencjalne wzmocnienia.

Włosi zmienili zdanie ws. swojej gwiazdy. Rodzi się szansa dla Barcelony

Hiszpańskie media prześcigają się w informowaniu o potencjalnych transferach Barcelony. Ich zdaniem poszukiwania trwają głównie na dwóch pozycjach - napastnika oraz środkowego defensora. Jeśli chodzi o pierwszą z pozycji na głównego kandydata wyrasta Julian Alvarez z Atletico Madryt.

Większy problem Barcelona ma z obsadą środka defensywy. W obliczu poważnego urazu Andreasa Christensena oraz problemów osobistych Ronalda Araujo władze klubu zaczęły na poważnie myśleć o sprowadzeniu nowego obrońcy. Jednym z głównych warunków postawionych przez Hansiego Flicka miała być wysoka jakość techniczna. Między innymi z tego względu odrzucono kandydaturę zawodnika Borussii Dortmund Nico Schlotterbecka. Według hiszpańskich dziennikarzy Niemiec miał mieć deficyt szybkości.

Dla wielu wymarzonym kandydatem jest Alessandro Bastoni. O Włochu pisano jednak, że jego transfer z Interu jest praktycznie niemożliwy. Wicemistrzów Włoch do takiego ruchu mogłaby skłonić tylko bardzo atrakcyjna oferta transferowa, która w przypadku Barcelony mogłaby być poza zasięgiem.

O tym, że sytuacja się zmieniła, poinformowała we wtorek włoska La Gazzetta dello Sport. Roberto Maida w swoim artykule przekazuje, że Inter jest skłonny pozwolić Bastoniemu odejść już najbliższego lata. Jego odejście miałoby pozwolić Włochom na kolejne ruchy transferowe. Co istotne, Maida zwraca uwagę, że wcześniejsze wyceny za 27-latka nie są już aktualne. Jego zdaniem Bastoni mógłby odejść już za kwotę 50 milionów euro, co wydaje się jak najbardziej w zasięgu Barcelony.

Maida pokusił się również o analizę potencjalnych kierunków dla Bastoniego. Prócz wspomnianej już Barcelony usługami reprezentanta Włoch zainteresowane mają być także kluby z Anglii. Pozostanie w Serie A wydaje się być mało prawdopodobne ze względu na wymagania finansowe samego zawodnika przekraczające pięć milionów euro rocznie.

Alessandro Bastoni (z prawej) podczas niedawnej wizyty na obiekcie Barcelony AFP

