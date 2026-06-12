Zwrot akcji w Realu Madryt, głośny transfer wykluczony. Tego chciał Mourinho

Po wygranej w wyborach prezydenckich Florentino Perez postanowił na całego ruszyć z kompletowaniem kadry na nowy sezon. Po rozczarowującej kampanii 2025/26 w Realu Madryt potrzebny był nowy impuls, a działacz zaczął od sprowadzenia Jose Mourinho z Lizbony.

Real Madryt się zbroi. Kolejny wielki transfer potwierdzony

Powrót Portugalczyka stał się już faktem, a ten miał jasną wizję co do wzmocnień, jakie powinni poczynić "Królewscy". Zaczęli od wzmocnienia defensywy - pozyskali Denzela Dumfriesa i Ibrahimę Konate, co potwierdził Fabrizio Romano.

Kolejną gwiazdą jaka ma zasilić "Los Blancos" będzie Bernardo Silva. Chociaż Portugalczyk był łączony mocno z Barceloną, wygląda na to, że Real Madryt ubiegł odwiecznego rywala, a niebagatelną rolę odegrał w operacji Jose Mourinho.

Zwrot akcji ws. gwiazdy Manchesteru City. Mourinho wybrał

To właśnie nowy-stary szkoleniowiec Realu miał przekonać rodaka, że w stolicy Madrytu będzie on ważną postacią. Taki ruch niesie ze sobą pewne konsekwencje. Dziennikarze są zgodni, że doszło do zwrotu akcji ws. innej gwiazdy Manchesteru City - Rodriego.

Hiszpan od dawna znajdował się w orbicie zainteresowań Realu Madryt, a przez wielu ekspertów wskazywany był za niemal idealne uzupełnienie kadry, któego brakowało "Los Blancos". Transfer kolegi z "The Citizens" na ten moment definitywnie zamyka mu drzwi dop ekipy "Królewskich".

Fabrizio Romano poinformował, że pomocnik jest gotowy podpisać nową umowę z Manchesterem City, a dla Florentino Pereza przestał być kuszącą opcją na rynku transferowym. Głośny transfer w tym wypadku jest niemal wykluczony.

Innym scenariuszem jest odejście Rodriego po sezonie 2026/27 jako wolny zawodnik. Wówczas wygaśnie jego kontrakt. I kto wie, czy włodarze Realu Madryt nie skierują znów swojego wzroku w kierunku triumfatora Złotej Piłki za kampanię 2023/24.





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