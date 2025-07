Zwrot akcji w ostatniej chwili. Giganci krzyżują plany ws. gracza Barcelony

FC Barcelona jak dotychczas przypieczętowała jeden transfer do klubu podczas trwającego letniego okienka - z ekipą z Katalonii związał się bowiem bramkarz Joan Garcia . Ambicje "Blaugrany" są jednak znacznie większe.

Na wypożyczenie udali się już Ander Astralaga oraz Ansu Fati, a do tego wkrótce powinna rozstrzygnąć się też kwestia Pablo Torre, który podczas ostatniej kampanii otrzymywał od Hansiego Flicka skrajnie mało szans na grę, a jeszcze we wcześniejszym sezonie został odesłany na wypożyczenie do Girony.