Zwrot akcji w ostatniej chwili, Barcelona wyczuła szansę, na drodze Real. Gwiazdor musi wybrać

Letnie okienko transferowe 2025 pod względem wydawanych pieniędzy zostało zdominowane przez kluby z Premier League - a już zwłaszcza przez Liverpool F.C., który na samo pozyskanie Alexandra Isaka przeznaczył ok. 125 mln funtów, co stanowiło na Wyspach rekord.

"The Reds" przy tym wszystkim mierzyli mocno w jeszcze jedno wzmocnienie, chcąc pozyskać Marca Guehiego z Crystal Palace. Ostatecznie obie strony nie doszły tu do porozumienia (ponoć ku mocnemu zawodowi piłkarza), ale... to z pewnością nie będzie koniec tej historii.

Nie tylko Liverpool. Guehi przyciągnął uwagę hiszpańskich gigantów

Kontrakt Guehiego z "Orłami" wygaśnie w czerwcu przyszłego roku, a to oznacza, że będzie on mógł już od stycznie oficjalnie negocjować ponownie z innymi zespołami - i ekipa z Anfield na pewno się do niego jeszcze odezwie. Teraz będzie mieć jednak naprawdę groźną konkurencję.

Ferran Correas, dziennikarz katalońskiego "Sportu" wskazuje, że obrońca znalazł się bowiem również w orbicie zainteresowań FC Barcelona, a zważywszy na fakt, że będzie tu mowa o potencjalnym wolnym agencie, to "Blaugrana", nieustannie zmagająca się z problemami z rejestrowaniem graczy, łatwo nie odpuści sobie takiej okazji.

Do tego dochodzi fakt, że z klubem niedawno pożegnał się Inigo Martinez, a defensywa FCB po najbliższej kampanii najpewniej uszczupli się też o Andreasa Christensena. Z perspektywy "Barcy" pojawia się jednak jeszcze jedna - oprócz aktywności LFC - przeszkoda. Real Madryt, który w ostatnich latach dokonał wielu mocnych transferów bez wydania na nie eurocenta (vide pozyskanie Mbappe) również ostrzy sobie zęby na gwiazdę Crystal Palace...

