Zwrot akcji w Barcelonie, jest oficjalny komunikat. Szczęsny i Lewandowski już razem

Jak w kalejdoskopie zmieniała się sytuacja Barcelony dotycząca wylotu na azjatyckie tournee. Początkowo zespół miał się udać do Japonii w czwartek, lecz podróż została odwołana ze względu na niedotrzymanie warunków umowy przez jednego z promotorów. Ostatecznie klub doszedł do porozumienia w tej sprawie, o czym poinformowano w oficjalnym komunikacie. Co więcej piłkarze są już w drodze do Azji.