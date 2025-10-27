Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zwiedzanie stadionu Realu Madryt jest drogie. Ale czy warto?

Przemysław Langier

W Realu Madryt nikt nie ma wątpliwości - to największy klub świata. Odwiedzając klubowe muzem nie trudno o pozytywną weryfikację tego sformułowania. Dlatego dla kibica Realu zwiedzanie Bernabeu (połączone z muzeum) będzie dużym przeżyciem. Dla osoby z zewnątrz tego świata - niekoniecznie. Przy okazji El Clasico, na którym pojawiła się Interia, sprawdziliśmy, czy warto wydać 39 euro na spacer po klubowej historii.

Puchary Europy wygrane przez Real Madryt
Puchary Europy wygrane przez Real MadrytINTERIA.PL

Ceny biletów są różne - można wykupić opcję podstawową, z przewodnikiem albo nieco rozszerzoną podstawową. Jeśli jednak ktoś planuje wybrać się na zwiedzanie Bernabeu w dniu meczowym, z tymi droższymi opcjami musi się pośpieszyć - w moim przypadku nie było już tych biletów na tydzień przed El Clasico. Zresztą podstawowe też szybko się rozeszły, o czym przekonali się kibice chcący dołączyć do długiej kolejki przed stadionem. - Jeśli ktoś nie ma jeszcze biletu, dziś nie wejdzie. Nie ma już wolnych miejsc, zapraszamy jutro - te słowa obsługi pozbawiały złudzeń.

Tłum ludzi stojących w kolejce przed wejściem oznaczonym napisem 'ENTRADA' oraz szyldem 'Tour Bernabéu', większość osób jest ubrana w kurtki, wokół nowoczesna architektura budynku.
Kolejka do zwiedzania BernabeuINTERIA.PL

Samo zwiedzanie jest spacerem po historii - mijamy wszystkie puchary zdobyte przez Real, ale też oglądamy stroje i buty, w jakich piłkarze grali na przestrzeni epok. Jednego Pucharu Europy można nawet dotknąć, co oczywiście wiąże się z komercyjnym podejściem do kibica - obsługa robi zdjęcie, które później można zakupić za 20 euro. Takich punktów jest więcej. Przechodzi się między innymi przez tzw. green screen, na tle którego można stanąć i poprosić o zdjęcie z dowolnym piłkarzem Realu. Pomysł nie jest zły, jednak jeśli ktoś faktycznie chce z niego skorzystać, dobrym rozwiązaniem jest założenie klubowej koszulki. Zdjęcie z boiska, na którym Kylian Mbappe jest w stroju piłkarskim, a my w kurtce, nie wygląda na takie, którym chcielibyśmy się pochwalić znajomym.

Stare sportowe buty z białymi sznurowadłami umieszczone w szklanej gablocie na ekspozycji muzealnej. Obuwie ma widoczne ślady zużycia i ciemne zabarwienie wynikające z intensywnego użytkowania.
Buty piłkarskie pamiętające czasy sprzed 100 latINTERIA.PL

Zabrakło natomiast czegoś, co jest standardem przy zwiedzaniu wielkich stadionów - wizyty w szatni oraz na murawie. W opisie biletów jest to uwzględnione, zatem - jak się można domyślać - strefa ta została wykluczona ze względu na dzień meczowy. Prawdziwą szatnię musiała zastąpić ta "udawana", do której w pewnym momencie "touru" się wchodzi - widzimy w niej dobrze znane z boiska postacie, a słyszymy... prawdziwą odprawę Xabiego Alonso, wraz z wszystkimi odgłosami w tle.

Ludzie spacerują w korytarzu otoczonym ekranami z wizerunkami piłkarzy w strojach meczowych, na suficie diodowe światła przypominają gwiazdy, dominują kolory niebieski i zielony, część osób fotografuje ekrany.
Zainscenizowana szatnia Realu MadrytINTERIA.PL

Ci, którzy nie mieli tyle szczęścia, by posiadać bilety na mecz, mogą oczywiście zobaczyć murawę z perspektywy trybun. To też robi wrażenie, gdyż Bernabeu po remoncie stało się jednym z najnowocześniejszych stadionów świata. Zdjęcie tego nie oddaje, ale widok na murawę nawet z najwyższych pięter jest bardzo dobry, w czym pomaga stadionowa architektura. Krzesełka są ułożone w górę, a nie w dal.

Wnętrze dużego, nowoczesnego stadionu piłkarskiego z zielonym boiskiem i napisami Real Madrid na trybunach, dach stadionu częściowo przeszklony, siedziska w różnych kolorach, puste trybuny.
Widok na murawę BernabeuINTERIA.PL

Są też repliki Złotych Piłek zdobywanych przez zawodników Realu, czy multimedialna ściana wspomnień, na której można obejrzeć szerokie skróty wszystkich wygranych przez Real finałów Ligi Mistrzów. Wizyta kończy się w klubowym sklepie, gdzie największym powodzeniem cieszą się klubowe koszulki - nawet pomimo wysokiej ceny (175 euro bez nadruku, 200 euro z nazwiskiem piłkarza na plecach).

Całość niespiesznego zwiedzania trwała godzinę i raczej pozostawiła niedosyt. Może ono jednak stanowić zastępstwo dla braku biletu na mecz. Zwłaszcza, jak się jest kibicem Realu.

Gablota z wieloma Złotymi Piłkami oraz innymi trofeami piłkarskimi ustawionymi na kilku półkach, po bokach widoczne sylwetki zwiedzających.
Gablota ze Złotymi PiłkamiINTERIA.PL
Ściana muzealna poświęcona sukcesom piłkarskim, z wkomponowanymi ekranami wyświetlającymi fragmenty meczów oraz grafikami i zdjęciami piłkarzy w akcji, rok po roku opisującymi dokonania drużyny.
Multimedialna ściana z wygranymi finałami LMINTERIA.PL
Koszulka piłkarska Realu Madryt z licznymi autografami zawodników, obok białe buty sportowe również podpisane, piłka z kolorowymi wzorami oraz dwie identyfikatory akredytacyjne. W tle drużyna świętująca sukces.
Koszulka z finału Ligi Mistrzów. Obok finałowe buty, piłka i akredytacje piłkarzyINTERIA.PL
Osoba przeglądająca koszulki piłkarskie w oficjalnym sklepie, ściany wypełnione białymi trykotami Realu Madryt z nazwiskami zawodników, wnętrze nowoczesnego sklepu sportowego z jasnym oświetleniem.
Klubowy sklepINTERIA.PL
