Zwiedzanie stadionu Realu Madryt jest drogie. Ale czy warto?

Ceny biletów są różne - można wykupić opcję podstawową, z przewodnikiem albo nieco rozszerzoną podstawową. Jeśli jednak ktoś planuje wybrać się na zwiedzanie Bernabeu w dniu meczowym, z tymi droższymi opcjami musi się pośpieszyć - w moim przypadku nie było już tych biletów na tydzień przed El Clasico. Zresztą podstawowe też szybko się rozeszły, o czym przekonali się kibice chcący dołączyć do długiej kolejki przed stadionem. - Jeśli ktoś nie ma jeszcze biletu, dziś nie wejdzie. Nie ma już wolnych miejsc, zapraszamy jutro - te słowa obsługi pozbawiały złudzeń.

Kolejka do zwiedzania Bernabeu INTERIA.PL

Samo zwiedzanie jest spacerem po historii - mijamy wszystkie puchary zdobyte przez Real, ale też oglądamy stroje i buty, w jakich piłkarze grali na przestrzeni epok. Jednego Pucharu Europy można nawet dotknąć, co oczywiście wiąże się z komercyjnym podejściem do kibica - obsługa robi zdjęcie, które później można zakupić za 20 euro. Takich punktów jest więcej. Przechodzi się między innymi przez tzw. green screen, na tle którego można stanąć i poprosić o zdjęcie z dowolnym piłkarzem Realu. Pomysł nie jest zły, jednak jeśli ktoś faktycznie chce z niego skorzystać, dobrym rozwiązaniem jest założenie klubowej koszulki. Zdjęcie z boiska, na którym Kylian Mbappe jest w stroju piłkarskim, a my w kurtce, nie wygląda na takie, którym chcielibyśmy się pochwalić znajomym.

Buty piłkarskie pamiętające czasy sprzed 100 lat INTERIA.PL

Zabrakło natomiast czegoś, co jest standardem przy zwiedzaniu wielkich stadionów - wizyty w szatni oraz na murawie. W opisie biletów jest to uwzględnione, zatem - jak się można domyślać - strefa ta została wykluczona ze względu na dzień meczowy. Prawdziwą szatnię musiała zastąpić ta "udawana", do której w pewnym momencie "touru" się wchodzi - widzimy w niej dobrze znane z boiska postacie, a słyszymy... prawdziwą odprawę Xabiego Alonso, wraz z wszystkimi odgłosami w tle.

Zainscenizowana szatnia Realu Madryt INTERIA.PL

Ci, którzy nie mieli tyle szczęścia, by posiadać bilety na mecz, mogą oczywiście zobaczyć murawę z perspektywy trybun. To też robi wrażenie, gdyż Bernabeu po remoncie stało się jednym z najnowocześniejszych stadionów świata. Zdjęcie tego nie oddaje, ale widok na murawę nawet z najwyższych pięter jest bardzo dobry, w czym pomaga stadionowa architektura. Krzesełka są ułożone w górę, a nie w dal.

Widok na murawę Bernabeu INTERIA.PL

Są też repliki Złotych Piłek zdobywanych przez zawodników Realu, czy multimedialna ściana wspomnień, na której można obejrzeć szerokie skróty wszystkich wygranych przez Real finałów Ligi Mistrzów. Wizyta kończy się w klubowym sklepie, gdzie największym powodzeniem cieszą się klubowe koszulki - nawet pomimo wysokiej ceny (175 euro bez nadruku, 200 euro z nazwiskiem piłkarza na plecach).

Całość niespiesznego zwiedzania trwała godzinę i raczej pozostawiła niedosyt. Może ono jednak stanowić zastępstwo dla braku biletu na mecz. Zwłaszcza, jak się jest kibicem Realu.

Gablota ze Złotymi Piłkami INTERIA.PL

Multimedialna ściana z wygranymi finałami LM INTERIA.PL

Koszulka z finału Ligi Mistrzów. Obok finałowe buty, piłka i akredytacje piłkarzy INTERIA.PL

Klubowy sklep INTERIA.PL