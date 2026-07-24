Został bohaterem mundialu, teraz ogromne rozczarowanie. Wieszczą rozstanie

Został bohaterem mundialu, teraz ogromne rozczarowanie. Już wieszczą rozstanie
Ogromną popularnością w Hiszpanii po zdobyciu gola na wagi mistrzostwa świata cieszy się Ferran Torres. Wokół gracza jest niezwykle głośno, bowiem w mediach huczy o jego ewentualnym transferze do PSG. Konkretów jednak dalej brakuje, a hiszpańskie media przekazują, że ten jest niezadowolony z tego, jak traktują go w Barcelonie. Wobec tego już wieszczą, że napastnik może nie przedłużyć aktualnej umowy z klubem i odejść za darmo po nadchodzącym sezonie.
W ostatnią niedzielę wielkim finałem pomiędzy Hiszpanią i Argentyną zakończyły się mistrzostwa świata. Po zaciętym spotkaniu lepsi 1:0 okazali się jednak piłkarze z Europy. Bohaterem meczu został Ferran Torres, który w dogrywce jako jedyny wpisał się na listę strzelców. Napastnik FC Barcelona w ten sposób z miejsca stał się legendą hiszpańskiego futbolu.
Z tego powodu wokół niego panuje w minionych dniach spore zamieszanie. W końcu zainteresowany jest łączony z transferem do Paris Saint-Germain, a zdaniem niektórych źródeł sprawa toczyła się w dobrym kierunku. Niemniej jednak konkretów dalej brakuje. W międzyczasie ciekawe informacje przekazał kataloński "Sport".
Ich zdaniem zawodnik ma być niezadowolony z tego, jak traktują go w Barcelonie, co może mieć spory wpływ na ewentualne przedłużenie kontraktu. W końcu ten wygasa wraz z końcem nadchodzącego sezonu 2026/2027, a do tej pory rozmowy nawet nie ruszyły. Padło również nazwisko Juliana Alvareza.
Ważne wieści z Katalonii ws. Torresa. "Nigdy nie był brany pod uwagę"
Zdaniem wspomnianego źródła ofensywny gracz czuje się niedoceniony barwach klubu z Katalonii i uważa, że lepiej traktują go poza drużyną. Przypomniano, że ten formalnie nigdy nie był brany pod uwagę jako podstawowy napastnik. W końcu nawet po odejściu Roberta Lewandowskiego Barcelona od razu chciała ściągnąć wspomnianego Alvareza.
- Ferran Torres czuje się niedoceniany w FC Barcelona. Hiszpan uważa, że dał z siebie wszystko, aby tu trafić, i czuje się bardziej doceniany poza klubem niż w nim. Napastnik uważa, że nigdy nie był brany pod uwagę jako pierwszy wybór w kontekście gry na "9" i więcej się mówi o Alvarezie. Inne kluby jednak wysoko go cenią i składają oferty - czytamy.
Czy Ferran Torres faktycznie odejdzie z Barcelony? Na rozwój wydarzeń trzeba jeszcze nieco poczekać, lecz wobec takich informacji wydaje się, że świeżo upieczonego mistrza świata faktycznie może bardziej zadowolić zmiana otoczenia.