Został bohaterem mundialu, teraz ogromne rozczarowanie. Wieszczą rozstanie

W ostatnią niedzielę wielkim finałem pomiędzy Hiszpanią i Argentyną zakończyły się mistrzostwa świata. Po zaciętym spotkaniu lepsi 1:0 okazali się jednak piłkarze z Europy. Bohaterem meczu został Ferran Torres, który w dogrywce jako jedyny wpisał się na listę strzelców. Napastnik FC Barcelona w ten sposób z miejsca stał się legendą hiszpańskiego futbolu.

Z tego powodu wokół niego panuje w minionych dniach spore zamieszanie. W końcu zainteresowany jest łączony z transferem do Paris Saint-Germain, a zdaniem niektórych źródeł sprawa toczyła się w dobrym kierunku. Niemniej jednak konkretów dalej brakuje. W międzyczasie ciekawe informacje przekazał kataloński "Sport".

Ich zdaniem zawodnik ma być niezadowolony z tego, jak traktują go w Barcelonie, co może mieć spory wpływ na ewentualne przedłużenie kontraktu. W końcu ten wygasa wraz z końcem nadchodzącego sezonu 2026/2027, a do tej pory rozmowy nawet nie ruszyły. Padło również nazwisko Juliana Alvareza.

Ważne wieści z Katalonii ws. Torresa. "Nigdy nie był brany pod uwagę"

Zdaniem wspomnianego źródła ofensywny gracz czuje się niedoceniony barwach klubu z Katalonii i uważa, że lepiej traktują go poza drużyną. Przypomniano, że ten formalnie nigdy nie był brany pod uwagę jako podstawowy napastnik. W końcu nawet po odejściu Roberta Lewandowskiego Barcelona od razu chciała ściągnąć wspomnianego Alvareza.

- Ferran Torres czuje się niedoceniany w FC Barcelona. Hiszpan uważa, że dał z siebie wszystko, aby tu trafić, i czuje się bardziej doceniany poza klubem niż w nim. Napastnik uważa, że nigdy nie był brany pod uwagę jako pierwszy wybór w kontekście gry na "9" i więcej się mówi o Alvarezie. Inne kluby jednak wysoko go cenią i składają oferty - czytamy.

Czy Ferran Torres faktycznie odejdzie z Barcelony? Na rozwój wydarzeń trzeba jeszcze nieco poczekać, lecz wobec takich informacji wydaje się, że świeżo upieczonego mistrza świata faktycznie może bardziej zadowolić zmiana otoczenia.

Ferran Torres ANDER GILLENEA AFP

Ferran Torres Francisco Macia AFP

Pedri i Ferran Torres David Ramos AFP





Andrey Rublev - Timofey Skatov. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport