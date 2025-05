Szczęsny również w ostatnim El Clasico nie ustrzegł się błędów , bo to po jego faulu podyktowano rzut karny, którego na gola zamienił Kylian Mbappe. Polak zrehabilitował się kapitalną interwencją w końcówce meczu, dzięki czemu "Duma Katalonii" wygrała i zapisała na swoim koncie komplet punktów. Sam 34-latek po meczu nie krył wzruszenia - w jego oczach pojawiły się łzy.

I chociaż Szczęsny przebojem wdarł się do drużyny, to wciąż nie wiadomo, czy będzie bronił jej barw w kolejnym sezonie. Jego bieżąca umowa wygasa bowiem 30 czerwca.