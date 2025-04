Znowu głośno o Wojciechu Szczęsnym. Hiszpanie są wniebowzięci. "Fair play"

- Jesteśmy na tym etapie sezonu, w którym każdy mecz jest bardzo ważny, niczym finał. Marzymy o zrobieniu czegoś wielkiego w tym sezonie i mamy okazję to zrobić, więc damy z siebie wszystko - mówił Wojciech Szczęsny w rozmowie z TVP Sport tuż po zakończeniu meczu z Realem Betis, który Barcelona zremisowała 1:1, przez co nie zdołała odskoczyć reszcie stawki w tabeli La Liga. Jego słowa z kilkuminutowego wywiadu dla polskiej telewizji niesłychanie spodobały się Hiszpanom. Tamtejsze media masowo cytowały byłego golkipera naszej kadry, a przy okazji znów wystawiły mu laurkę. "Szczęsny nie szczędzi pochwał dla Barcelony" - pisano. Reklama

Choć od starcia z Betisem i wywiadu Szczęsnego dla TVP Sport minęło już kilka dni, to dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego nadal przytaczają poszczególne fragmenty wypowiedzi 34-latka. We wtorek 8 kwietnia, wczesnym rankiem, po wejściu na stronę główną "Mundo Deportivo" naszym oczom od razu ukazał się artykuł poświęcony Polakowi. Tym razem zwrócono uwagę na jego postawę wobec powracającego do zdrowia Marca-Andre ter Stegena, w miejsce którego przychodził do klubu jesienią zeszłego roku.

Hiszpanie kolejny raz docenili Szczęsnego. "Dobro drużyny ponad swoje własne interesy"

"Wielka lekcja fair play Szczęsnego wobec ter Stegena" - czytamy w tytule. Następnie zajęto się niemieckim golkiperem, którego celem jest powrót do gry jeszcze w tym sezonie. Sezonie, w którym od stycznia Wojciech Szczęsny radzi sobie fenomenalnie. W teorii nasz rodak mógłby czuć się pokrzywdzony, gdyby nagle Hansi Flick odstawił go od wyjściowego składu na rzecz ter Stegena, jednak to nie w jego stylu.

Ter Stegen już rozpoczął z nami treningi i wygląda dobrze, ale przede wszystkim jest zdrowy, a to jest najważniejsze ~ powiedział 34-latek dla TVP Sport, co znów odnotowało "Mundo Deportivo".

Oczywiście nie obyło się bez kolejnych pochwał byłego reprezentanta Polski. "Polak wykazał się wielką uczciwością wobec swojego kolegi z drużyny i kapitana, mimo że stał się kluczowym zawodnikiem Barcelony" - podkreślono w autorskim komentarzu. - Ja przyszedłem tutaj, aby go zastąpić i absolutnie nie będę miał problemu z sytuacją, jeśli Marc wróci i to miejsce po prostu sobie weźmie. Chcę pomagać zespołowi i na boisku spisywać się jak najlepiej - uzupełnił Wojciech Szczęsny, co również bardzo spodobało się Hiszpanom. Reklama

"Szczęsny pozostawił decyzję w rękach Flicka i jasno dał do zrozumienia, że stawia dobro drużyny ponad swoje własne interesy" - podsumowano. Do tej pory były bramkarz Juventusu rozegrał równo 20 spotkań dla katalońskiej ekipy. W nich wpuścił łącznie 18 bramek, dziesięć razy zachował czyste konto, a jego drużyna nie przegrała żadnego meczu. W środę wicemistrzowie Hiszpanii rozegrają pierwsze starcie z Borussią Dortmund w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

