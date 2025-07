Znów głośno o Szczęsnym i Peni. Klamka zapadła, tam odejdzie bramkarz

Jeszcze na początku ubiegłego sezonu hierarchia wśród bramkarzy FC Barcelona była całkowicie jasna - "jedynką" był Marc-Andre ter Stegen , a jego "żelaznym" zastępcą Inaki Pena . Kontuzja Niemca we wrześniu 2024 roku wywróciła jednak wszystko do góry nogami.

Wszystko to dlatego, że w "Barcy" zameldował się jeszcze związany dotychczas z Espanyolem Joan Garcia, a to oznacza, że zespół seniorski FCB ma na ten moment aż czterech zawodników do gry między słupkami i... ktoś z całą pewnością opuści "Blaugranę".