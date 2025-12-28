Znamy decyzję ws. Flicka. Koniec spekulacji. Lewandowski maczał w tym palce

W 2025 roku Robert Lewandowski zdobył łącznie aż 42 gole dla FC Barcelona, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki.

Polak dołożył więc bardzo istotną cegiełkę do sukcesu swojej drużyny, zostając jej najlepszym strzelcem w sezonie 2024/25.

Do pełni szczęścia Barcelonie zabrakło "tylko" zwycięstwa w Lidze Mistrzów, gdyż w półfinale lepszy od "Dumy Katalonii" okazał się Inter Mediolan.

Hansi Flick doceniony. Robert Lewandowski w dużej mierze przyczynił się do nagrody dla Niemca

Hiszpańskie podwórko udało się jednak całkowicie zdominować. W krajowych rozgrywkach FC Barcelona zdobyła wszystkie tytuły, po raz pierwszy od lat deklasując na tym polu Real Madryt.

Dzięki temu Hansi Flick, jako trener FC Barcelona, mógł liczyć na to, że otrzyma nagrodę dla najlepszego szkoleniowca w lidze hiszpańskiej za 2025 rok.

Tak też się stało. Niemiecki szkoleniowiec pokonał wszystkich rywali na krajowym podwórku i odebrał tę nagrodę.

W Europie lepszy od niego został jednak trener, który sięgnął po Ligę Mistrzów, a na dodatek, podobnie jak Flick, zdominował wszystkie rozgrywki w kraju, którym w tym przypadku była Francja. Mowa oczywiście o Lusie Enrique z Paris Saint-Germain.

Nagroda dla Hansiego Flicka nie była jedyną, jaką FC Barcelona zdobyła na tej gali. Najlepszym piłkarzem ligi został bowiem Raphinha, a w kategorii do lat 23 w LaLiga zwyciężył Lamine Yamal. Poza tym Barca została wybrana najlepszym klubem w Hiszpanii.

Poza tym Lamine Yamal został wybrany najlepszym napastnikiem roku oraz laureatem nagrody im. Diego Maradony. 18-letni wychowanek Barcelony opuści więc Dubaj z walizką pełną indywidualnych nagrod. Tymczasem Robert Lewandowski, mimo 42 goli w dorobku, został całkowicie pominięty.

W piłce kobiecej również klub odniósł duże sukcesy. Barca Femeni została wybrana najlepszym zespołem w Europie, a Aitana Bonmati zgarnęła nagrodę dla piłkarki roku.

Hani Flick nie krył zadowolenia po wygranej z Atletico Madryt. "Jestem dumny". WIDEO ASSOCIATED PRESS © 2025 Associated Press

Na zdjęciu Robert Lewandowski i trener Hansi Flick OSCAR DEL POZO / AFP / Dennis Agyeman / Spain DPPI / DPPI via AFP AFP

FC Barcelona. Robert Lewandowski oraz trener Hansi Flick Cesar Manso / AFP / Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Hansi Flick i Robert Lewandowski Lluis GENE / AFP, Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP