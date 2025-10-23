Złe wieści dla Szczęsnego tuż przed El Clasico. Hiszpanie alarmują, Polak musi uważać

Przed niedzielnym starciem na Santiago Bernabeu Real Madryt przewodzi w lidze hiszpańskiej z przewagą dwóch punktów nad Barceloną. Jak łatwo policzyć, jeśli zespół Hansiego Flicka chce wskoczyć na fotel lidera, będzie musiał pokonać Królewskich. Nie będzie to łatwe przede wszystkim z dwóch względów. Madrycka ekipa jest w dobrej dyspozycji i potwierdza to w wielu meczach, a ponadto w Dumie Katalonii kilku kluczowych piłkarzy jest kontuzjowanych.

Dotyczy to chociażby Roberta Lewandowskiego, który leczy uraz mięśniowy. Wciąż niezdolny do gry jest również Joan Garcia. Jeszcze kilkanaście dni temu przebijały się plotki, że Hiszpan wyleczy się na El Clasico, ale w bramce Barcelony stanie ostatecznie Wojciech Szczęsny. I choć Polak w barwach Blaugrany trzykrotnie grał w starciach z Realem, ani razu nie miało to miejsca na Santiago Bernabeu.

Szczęsny ze słabym bilansem przeciwko Realowi. Hiszpanie mu to przypomnieli

Z tej okazji hiszpańskie media postanowiły przyjrzeć się występom Szczęsnego przeciwko Królewskim. "Marca" przypomniała, że golkiper na stadionie w Madrycie grał jako bramkarz AS Roma i Juventusu. Okazuje się, że biorąc pod uwagę wszystkie występy Polaka przeciwko Realowi, nigdy nie zachował czystego konta. "Mundo Deportivo" postanowiło przypomnieć natomiast o ostatnich rywalizacjach w El Clasico z udziałem polskiego bramkarza.

Gdyby wyciągnąć z nich średnią traconych bramek, Szczęsny wpuszcza 2,3 bramki na mecz z Realem. "Ma dobre wyniki, ale nie statystyki, bo w trzech spotkaniach wpuścił siedem bramek" - czytamy w "Mundo Deportivo", które zauważa, że w barwach Barcelony Polak z Realem wygrał trzykrotnie, ale wpuścił sporo bramek. W "Marce" wspomniano również o ostatniej serii Szczęsnego.

"Szczęsny ma przed sobą podwójne wyzwanie. Polak nie zachował czystego konta w pięciu meczach w tym sezonie" - napisali hiszpańscy dziennikarze. W niedzielnym starciu bramkarz będzie musiał uważać na każdą swoją decyzję, bo ewentualny jego błąd będzie rozkładany na czynniki pierwsze przez kilka kolejnych dni.

DJB: Kto ma większe szanse na wygraną w El Clasico? WIDEO Do jednej bramki POLSAT BOX GO

Wojciech Szczęsny Jose Breton East News

Wojciech Szczęsny Jose Breton AFP