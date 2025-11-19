Partner merytoryczny: Eleven Sports

Złe wieści dla Realu, tuż przed powrotem do gry. Klub wydał komunikat

Paweł Czechowski

Piłkarska reprezentacja Brazylii podczas listopadowej przerwy reprezentacyjnej rozegrała dwa spotkania towarzyskie - z Senegalem oraz Tunezją - i w obu swój udział miał obrońca Realu Madryt, Eder Militao. Niestety ze zgrupowania "Canarinhos" koniec końców powrócił z urazem i wygląda na to, że opuści on szereg meczów "Królewskich" w najbliższym czasie, a mówimy wszak o jednej z najważniejszych postaci w układance Xabiego Alonso.

Eder Militao będzie przez jakiś czas wykluczony z gry
Eder Militao będzie przez jakiś czas wykluczony z gryNurPhotoGetty Images

Przerwy reprezentacyjne to bardzo często zmora dla trenerów klubowych, bowiem nierzadko zdarza się, że ich podopieczni wracają ze zgrupowań swych kadr z nieoczekiwanymi urazami.

Tego typu scenariusz spełnił się właśnie w kontekście Realu Madryt, który przecież już niebawem powróci do rywalizacji m.in. w Primera Division, gdzie "Los Blancos" mają - tylko i aż - trzypunktową przewagę w tabeli nad swymi największymi rywalami z FC Barcelona.

Eder Militao kontuzjowany. Zgrupowanie kadry zakończone kłopotami piłkarza

W tym konkretnie przypadku mowa o Ederze Militao, podstawowym obrońcy "Królewskich", który niedawno rozegrał dwa spotkania towarzyskie w reprezentacji Brazylii - kolejno z Senegalem oraz Tunezją.

Pokłosiem okazał się w tym przypadku niestety jego uraz mięśnia przywodziciela wielkiego w prawej nodze, o czym Real poinformował w środę w specjalnym komunikacie. "Jego powrót do zdrowia będzie monitorowany" - podali madrytczycy w dosyć lakonicznym tekście.

Nieco więcej światła na tę kwestię rzucił m.in. Santiago Siguero związany z dziennikiem "Marca" - według niego przerwa w grze Edera powinna potrwać minimum dwa tygodnie, choć bardziej realistyczny wydaje się scenariusz, że pauza będzie nieco dłuższa.

Eder Militao będzie mógł zagrać najprawdopodobniej dopiero 7 grudnia

Sportowiec rodem z Ameryki Południowej miałby być gotowy do kolejnych zmagań na mecz z Celtą Vigo, który zaplanowano na 7 grudnia. W takim wariancie futbolista opuściłby więc dokładnie cztery potyczki.

Mowa o trzech meczach ligowych - z Elche, Gironą oraz Athletikiem Bilbao, a także o rywalizacji w Lidze Mistrzów z Olympiakosem Pireus. Choć dla "Los Merengues" taki terminarz nie wydaje się być skrajnie trudnym, to oczywiście wszelkie potknięcia będą jak najbardziej niewskazane, a bez Edera zagranie na zero z tyłu będzie bez dwóch zdań nieco trudniejsze...

Vinicius Junior i Eder Militao
Vinicius Junior i Eder MilitaoJose BretonAFP
Dwóch piłkarzy w białych strojach Realu Madryt biegnie po murawie stadionu podczas meczu, jeden z nich wskazuje palcem w kierunku drugiego, a w tle widoczni są kibice.
Kylian Mbappe i Eder Militao w barwach Realu MadrytBurak AkbulutAFP
Czerwono-żółta chorągiewka narożna na zielonym boisku piłkarskim, trybuny na tle nieba i wzgórz, stadion pusty, dobrze zadbana murawa.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)STRINGERAFP

