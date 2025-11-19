Złe wieści dla Realu, tuż przed powrotem do gry. Klub wydał komunikat

Przerwy reprezentacyjne to bardzo często zmora dla trenerów klubowych, bowiem nierzadko zdarza się, że ich podopieczni wracają ze zgrupowań swych kadr z nieoczekiwanymi urazami.

Tego typu scenariusz spełnił się właśnie w kontekście Realu Madryt, który przecież już niebawem powróci do rywalizacji m.in. w Primera Division, gdzie "Los Blancos" mają - tylko i aż - trzypunktową przewagę w tabeli nad swymi największymi rywalami z FC Barcelona.

Eder Militao kontuzjowany. Zgrupowanie kadry zakończone kłopotami piłkarza

W tym konkretnie przypadku mowa o Ederze Militao, podstawowym obrońcy "Królewskich", który niedawno rozegrał dwa spotkania towarzyskie w reprezentacji Brazylii - kolejno z Senegalem oraz Tunezją.

Pokłosiem okazał się w tym przypadku niestety jego uraz mięśnia przywodziciela wielkiego w prawej nodze, o czym Real poinformował w środę w specjalnym komunikacie. "Jego powrót do zdrowia będzie monitorowany" - podali madrytczycy w dosyć lakonicznym tekście.

Nieco więcej światła na tę kwestię rzucił m.in. Santiago Siguero związany z dziennikiem "Marca" - według niego przerwa w grze Edera powinna potrwać minimum dwa tygodnie, choć bardziej realistyczny wydaje się scenariusz, że pauza będzie nieco dłuższa.

Eder Militao będzie mógł zagrać najprawdopodobniej dopiero 7 grudnia

Sportowiec rodem z Ameryki Południowej miałby być gotowy do kolejnych zmagań na mecz z Celtą Vigo, który zaplanowano na 7 grudnia. W takim wariancie futbolista opuściłby więc dokładnie cztery potyczki.

Mowa o trzech meczach ligowych - z Elche, Gironą oraz Athletikiem Bilbao, a także o rywalizacji w Lidze Mistrzów z Olympiakosem Pireus. Choć dla "Los Merengues" taki terminarz nie wydaje się być skrajnie trudnym, to oczywiście wszelkie potknięcia będą jak najbardziej niewskazane, a bez Edera zagranie na zero z tyłu będzie bez dwóch zdań nieco trudniejsze...

