Złe wieści dla Barcelony, ogłaszają ws. jej rywala. W tle arcyważny mecz

Półfinał Pucharu Króla przeciwko Atletico Madryt od początku nie zapowiadał się dla FC Barcelona na łatwy, ale mało kto mógł się spodziewać, że w pierwszej potyczce z "Los Colchoneros" ekipa z Katalonii okaże się aż tak bezradna.

Podopieczni Hansiego Flicka ulegli bowiem zespołowi ze stolicy Hiszpanii aż 0:4, co postawiło ich w skrajnie trudnej sytuacji przed rewanżem. Ten zbliża się wielkimi krokami, a tymczasem Atletico czeka pewne "wzmocnienie".

Ważny powrót w Atletico Madryt przed starciem z Barceloną. W Hiszpanii już wiedzą

Jak bowiem informuje Jesus Colino, dziennikarz "Asa", do kadry meczowej "Los Rojiblancos" ma powrócić Nico Gonzalez, a więc piłkarz, który - jeśli jest zdrowy - bardzo często delegowany jest przez Diego Simeone do wyjściowej jedenastki.

Występujący nominalnie na pozycji lewego skrzydłowego Argentyńczyk ma być już włączany do ćwiczeń z resztą drużyny i wygląda na to, że po jego urazie mięśniowym nie będzie niebawem śladu. Z gorszych z perspektywy AM wieści przytoczonych przez Colino poza grą pozostanie Pablo Barrios, niezmiennie leczący kontuzję prawego uda.

Barcelona spróbuje dokonać piłkarskiego cudu. W finale pucharu czekać będzie baskijski klub

Rewanżowa potyczka między FC Barcelona i Atletico Madryt odbędzie się na Camp Nou 3 marca o godz. 21.00. W spotkaniu nie zobaczymy niestety z pewnością również Roberta Lewandowskiego, który nabawił się urazu oczodołu.

Triumfator tego dwumeczu w Copa del Rey zagra następnie w finale z Athletikiem Bilbao lub Realem Sociedad. Bliżej awansu jest drugi z tych klubów, choć tylko minimalnie - "Txuri-Urdin" ograli ostatnio swych oponentów w derbach Kraju Basków 1:0.

