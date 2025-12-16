Wojciech Szczęsny ma za sobą niemal perfekcyjny sezon w barwach FC Barcelona. Do pełni szczęścia Polakowi zabrakło "jedynie" zwycięstwa w półfinale, a następnie w finale Ligi Mistrzów.

Zdobycie "potrójnej korony" na podwórku krajowym w Hiszpanii sprawiło jednak, że Wojciech Szczęsny znalazł się wśród najlepszych bramkarzy minionego sezonu. Polak otrzymał nominację w swojej kategorii do nagrody FIFA The Best.

Pełna lista nominowanych prezentuje się następująco:

Alisson Becker, Brazylia / Liverpool FC

Thibaut Courtois, Belgia / Real Madryt

Gianluigi Donnarumma, Włochy / Paris Saint-Germain/Manchester City

Emiliano Martínez, Argentyna / Aston Villa

Manuel Neuer, Niemcy / Bayern Monachium

David Raya, Hiszpania / Arsenal FC

Yann Sommer, Szwajcaria / Inter Mediolan

Wojciech Szczęsny, Polska / FC Barcelona

Na godziny przed rozpoczęciem gali oficjalny profil FIFA World Cup postanowił zdradzić, w czyje rękawice trafi nagroda dla najlepszego bramkarza.

Tym razem zdobył ją nie Wojciech Szczęsny, a Gianluigi Donnarumma, który w poprzednim sezonie grał na chwałę Paris Saint-Germain. Nagrodę otrzymał już jednak jako zawodnik Manchesteru City. Barwy klubowe zmienił na początku sezonu 2025/26.

Rozwiń

Trudno z tym wyborem polemizować. Donnarumma zdobył z PSG, podobnie jak Szczęsny, wszystkie trofea krajowe, a do tego dorzucił jeszcze zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Można więc obiektywnie przyznać, że nagroda została przyznana Włochowi sprawiedliwie.

Nie zmienia to jednak faktu, że Wojciech Szczęsny ma czego żałować. Dla Polaka była to prawdopodobnie ostatnia szansa na zdobycie tego typu trofeum indywidualnego.

To już jednak definitywny koniec. W tym sezonie Polak jest tylko rezerwowym Joana Garcii, więc nie będzie miał szansy na to, aby znowu powalczyć o nagrody indywidualne. W kolejnej kampanii sytuacja będzie wyglądała identycznie. Pod warunkiem że Szczęsny wypełni swój kontrakt z FC Barcelona i zostanie w klubie na kolejny rok.

Jedyną nadzieją dla Polaka byłaby "powtórka z rozrywki", czyli wskoczenie w miejsce kontuzjowanego pierwszego bramkarza FC Barcelona, gdyby ten doznał poważnego urazu i wypadł z gry na wiele miesięcy, jak przed rokiem Marc-Andre ter Stegen.

Sam Szczęsny z pewnością nie byłby jednak zwolennikiem takiego rozwiązania. Polak od początku podkreśla, że jest w Barcelonie, aby pomóc Joanowi Garcii i chce, aby ten przy współpracy z nim stał się jak najlepszym bramkarzem dla Barcy na kolejne lata.

Wojciech Szczęsny wraca do bramki FC Barcelona Photo by JOSE BRETON / NurPhoto / Matthieu Mirville / DPPI AFP

Gianluigi Donnarumma Federico Proietti / Federico Proietti / DPPI via AFP AFP

Wojciech Szczęsny Jose Breton AFP