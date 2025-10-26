Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zero punktów Barcelony, zero goli Lewandowskiego. Trzy mecze do wymazania

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Marcus Sorg po raz trzeci miał swoje pięć minut i po raz trzeci marzy o tym, żeby jak najszybciej usunąć się w cień. 59-letni asystent Hansiego Flicka prowadził Barcelonę w niedzielnym El Clasico, przegrywając z Realem 1:2. Bilans niemieckiego szkoleniowca jest fatalny. Na dziewięć możliwych punktów do zdobycia nie wyszarpał choćby jednego.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP

Marcus Sorg to pierwszy asystent Hansiego Flicka. W niedzielne popołudnie zastąpił go w roli pierwszego trenera. I po raz kolejny kończył spotkanie w roli pokonanego.

Bilans 59-latka wygląda fatalnie. Trzy mecze, zero punktów. Bramki 2-5. Te liczby pewnie najchętniej wymazałby z CV.

Sorg przegrał z Barceloną wszystko. Lewandowski miał dwie okazje, żeby mu pomóc

Sorg został posłany na pierwszą linię frontu z uwagi na dyskwalifikację Flicka. Szkoleniowiec został odsunięty od jednego spotkania po tym, jak w meczu z Gironą został wyrzucony na trybuny za dwie żółte kartki. Apelacje Barcelony nie przyniosły żadnego efektu.

Mistrzowie Hiszpanii przegrali z Realem na jego terenie 1:2. Dla Sorga to kolejna porażka w roli głównodowodzącego. W poprzednim sezonie prowadził "Blaugranę" w dwóch domowych potyczkach. Przegrał sensacyjnie z Leganes (0:1), a później z Atletico Madryt (1:2).

- Będziemy tęsknić za Hansim. To najważniejszy filar naszego zespołu - zapewniał dzień przed szlagierem kończącego się weekendu. I wygląda na to, że doskonale wiedział, co mówi.

Zobacz również:

Rafał Augustyniak
Liga Konferencji

UEFA wraca do meczu Legii. Zwycięski gol pod lupą. Jest oficjalny komunikat

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Tym razem Sorg nie mógł skorzystać z Roberta Lewandowskiego, który od dwóch tygodni leczy kontuzję. Miał go do dyspozycji w dwóch wcześniejszych spotkaniach. Polak zagrał w nich w sumie 156 minut, ale nie zdołał wpisać się na listę strzelców.

    Czy z "Lewym" na boisku Barcelona nie oddałaby największemu rywalowi kompletu punktów? Na to pytanie nie poznamy odpowiedzi. Przypomnijmy jednak, że dokładnie przed rokiem Katalończycy rozbili Real na jego obiekcie 4:0, a polski snajper wpisał się na listę strzelców dwukrotnie.

    - Lewandowski to napastnik światowej klasy. Oczywiście, że go brakowało. Ale kontuzje są normalne i nie możemy nic z tym zrobić do. Jedyna różnica między nami a Realem poległa na tym, że oni potrafili wykorzystać nasze błędy. My natomiast nie umieliśmy skorzystać z pomyłek rywala - tłumaczył Sorg na pomeczowej konferencji prasowej.

    "Królewscy" umocnili się na pozycji lidera tabeli, ich przewaga nad Barceloną wzrosła do pięciu punktów.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Europa, ale już nie Hiszpania. To będzie hit. Idealna liga dla Lewandowskiego

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Real Madryt – FC Barcelona. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven Sports
      Trener w sportowym stroju wydaje polecenia swoim zawodnikom podczas meczu piłki nożnej, w tle sędziowie liniowi w żółtych koszulkach oraz piłkarz drużyny przeciwnej wykonujący wrzut z autu.
      Marcus Sorg w roli dyrygenta przy linii bocznejJAVIER SORIANOAFP
      Trener piłkarski w stroju klubowym FC Barcelona siedzi na konferencji prasowej przed mikrofonem z słuchawką w uchu, w tle widoczne kolorowe tło z logo sponsorów i klubowymi barwami.
      Marcus SorgXAVIER BONILLAAFP
      Piłkarz ubrany w sportową bluzę bije brawo na tle rozmytego stadionu, jego mina jest poważna i skupiona.
      Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja