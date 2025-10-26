Zero punktów Barcelony, zero goli Lewandowskiego. Trzy mecze do wymazania

Marcus Sorg to pierwszy asystent Hansiego Flicka. W niedzielne popołudnie zastąpił go w roli pierwszego trenera. I po raz kolejny kończył spotkanie w roli pokonanego.

Bilans 59-latka wygląda fatalnie. Trzy mecze, zero punktów. Bramki 2-5. Te liczby pewnie najchętniej wymazałby z CV.

Sorg przegrał z Barceloną wszystko. Lewandowski miał dwie okazje, żeby mu pomóc

Sorg został posłany na pierwszą linię frontu z uwagi na dyskwalifikację Flicka. Szkoleniowiec został odsunięty od jednego spotkania po tym, jak w meczu z Gironą został wyrzucony na trybuny za dwie żółte kartki. Apelacje Barcelony nie przyniosły żadnego efektu.

Mistrzowie Hiszpanii przegrali z Realem na jego terenie 1:2. Dla Sorga to kolejna porażka w roli głównodowodzącego. W poprzednim sezonie prowadził "Blaugranę" w dwóch domowych potyczkach. Przegrał sensacyjnie z Leganes (0:1), a później z Atletico Madryt (1:2).

- Będziemy tęsknić za Hansim. To najważniejszy filar naszego zespołu - zapewniał dzień przed szlagierem kończącego się weekendu. I wygląda na to, że doskonale wiedział, co mówi.

Tym razem Sorg nie mógł skorzystać z Roberta Lewandowskiego, który od dwóch tygodni leczy kontuzję. Miał go do dyspozycji w dwóch wcześniejszych spotkaniach. Polak zagrał w nich w sumie 156 minut, ale nie zdołał wpisać się na listę strzelców.

Czy z "Lewym" na boisku Barcelona nie oddałaby największemu rywalowi kompletu punktów? Na to pytanie nie poznamy odpowiedzi. Przypomnijmy jednak, że dokładnie przed rokiem Katalończycy rozbili Real na jego obiekcie 4:0, a polski snajper wpisał się na listę strzelców dwukrotnie.

- Lewandowski to napastnik światowej klasy. Oczywiście, że go brakowało. Ale kontuzje są normalne i nie możemy nic z tym zrobić do. Jedyna różnica między nami a Realem poległa na tym, że oni potrafili wykorzystać nasze błędy. My natomiast nie umieliśmy skorzystać z pomyłek rywala - tłumaczył Sorg na pomeczowej konferencji prasowej.

"Królewscy" umocnili się na pozycji lidera tabeli, ich przewaga nad Barceloną wzrosła do pięciu punktów.

Marcus Sorg w roli dyrygenta przy linii bocznej JAVIER SORIANO AFP

Marcus Sorg XAVIER BONILLA AFP

Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE AFP