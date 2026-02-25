FC Barcelona powoli zaczyna wkraczać w decydujący moment sezonu 2025/26. "Duma Katalonii" już w piątek pozna swoją drogę do finału Ligi Mistrzów, który tym razem odbędzie się w Budapeszcie. W 1/8 finału Barcelona zmierzy się z Newcastle United lub triumfatorem dwumeczu AS Monaco - PSG (Paryżanie wygrali 3:2 w pierwszym meczu).

Dynamiczna jest również sytuacja mistrza Hiszpanii w tabeli La Liga. Po ostatniej porażce z Gironą podopieczni Hansiego Flicka stracili pozycję lidera na rzecz Realu Madryt. Panowanie "Królewskich" okazało się jednak bardzo krótkie - zaledwie kilka dni później stołeczna drużyna uległa Osasunie, co przy triumfie Barcelony nad Levante spowodowało ponowny zwrot akcji.

Polscy kibice z zaciekawieniem wyczekują konkretnych informacji na temat przyszłości Roberta Lewandowskiego. Kontrakt kapitana reprezentacji Polski z klubem wygasa już z końcem czerwca, a cały czas nie wiadomo, jaką decyzję w jego sprawie podejmie klub z Katalonii. Sam Polak ma być chętny na pozostanie w Barcelonie, tak więc wszystko zależy od decyzji władz klubu.

Finalista Ligi Mistrzów nie dla Barcelony. Zdecydowane stanowisko gwiazdy

Kwestia "Lewego" nie jest jedyną do rozwiązania przez władze "Dumy Katalonii". W Barcelonie czynią starania, by zatrzymać u siebie na dłużej wypożyczonego z Manchesteru United Marcusa Rashforda. Innym celem transferowym, awizowanym od dłuższego czasu jest pozycja środkowego obrońcy z wysoką jakością techniczną, co ma być kluczowe przy konstruowaniu akcji.

Przez dłuższy czas takim kandydatem zdawał się być Nico Schlotterbeck. Defensor Borussii Dortmund był dokładnie analizowany przez sztab szkoleniowy Hansiego Flicka. Jak informował wówczas "Sport", finalnie po szczegółowych obserwacjach zdecydowano się odpuścić ten temat. Jako powód wskazano wówczas deficyt szybkości.

Innym z żelaznych kandydatów w hiszpańskich mediach pozostawał Alessandro Bastoni. Defensor Interu Mediolan dał się we znaki Hiszpanom podczas ubiegłorocznego półfinału Champions League. Włoch miał idealnie wpisywać się w potrzeby Flicka. Jak informuję jednak "Sport", transfer ten wydaje się być niemożliwy do zrealizowania.

Jednym z powodów takiej sytuacji jest postawa samego Interu, który traktuje Bastoniego jako zawodnika nietykalnego. Transfer byłby możliwy jedynie w przypadku zaoferowania wyjątkowo atrakcyjnej oferty "nie do odrzucenia", której Barcelona ze względu na swoją sytuację finansową i priorytet w postaci nowego napastnika nie będzie w stanie złożyć.

Sam Bastoni również ma być zdecydowany na pozostanie w Mediolanie. Jego umowa z Interem wygasa w czerwcu 2028 roku, lecz negocjacje w sprawie nowego kontraktu mają iść pozytywnym torem. Ewentualna finalizacja z pewnością wymusiłaby na Barcelonie wykreślenie reprezentanta Włoch ze swojej listy transferowej.

Alessandro Bastoni (z prawej) podczas niedawnej wizyty na obiekcie Barcelony AFP

Robert Lewandowski JOSE BRETON East News

Hansi Flick Rudy Garcia East News

FC Barcelona - Levante UD 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports