Wojciech Szczęsny w ubiegłym sezonie przybył do FC Barcelona w roli zmiennika Inakiego Peni, który z kolei zastępował kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena. Po pewnym czasie to jednak Polak zaczął grać pierwsze skrzypce wśród golkiperów "Blaugrany" i stał się pewniakiem wśród wyborów trenera Hansiego Flicka.

Podobny scenariusz powtórzył się poniekąd i w bieżącej kampanii - "Szczena" przedłużył swój kontrakt po to, by być zmiennikiem nowego nabytku klubu, Joana Garcii, ale ten ostatnio doznał urazu, który sprawił, że były reprezentant "Biało-Czerwonych" na pewien czas znów stał się "jedynką".

Wśród bramkarzy Barcelony znów robi się ciasno. Rywale Szczęsnego wracają do pełni sił

Taki stan rzeczy prawdopodobnie nie potrwa jednak już długo - wedle najnowszych doniesień Garcia jest już naprawdę bliski powrotu do grania, ale to nie jedyne interesujące wieści w całym tym kontekście, przekazane przez hiszpańskie media.

Jak przekazali bowiem Carlos Monfort i Jordi Gil, dziennikarze katalońskiego "Sportu", do ćwiczeń na boisku powrócił już wspominany wcześniej Ter Stegen, który w ostatnich miesiącach przechodził rehabilitacje po urazie pleców oraz koniecznej w związku z tym operacji.

To bez dwóch zdań znaczący postęp w przypadku Niemca, który jednak będzie zapewne dochodzić do siebie jeszcze przez około miesiąc. Niemniej rywalizacja w hierarchii bramkarzy niebawem może poważnie się zaostrzyć i choć "MAtS" postrzegany jest przede wszystkim jako trzeci golkiper, to udowadniał już kilkukrotnie, że wciąż ma ambicje, by walczyć o pierwszy skład.

Barcelona szykuje się na starcie z Elche

Tymczasem "Barca" szykuje się do kolejnego meczu w Primera Division - a ten odbędzie się już naprawdę niebawem, bo 2 listopada o godz. 18.30. Rywalem podopiecznych Hansiego Flicka będzie Elche CF.

