Zbliża się mecz Barcelony i nagle taki komunikat. Co za wieść dla Szczęsnego
Wojciech Szczęsny w ostatnim czasie znów wcielił się w rolę numeru jeden w bramce FC Barcelona - wygląda jednak na to, że taki stan rzeczy może nie potrwać długo z powodu zapowiadanego rychłego powrotu do pełni zdrowia Joana Garcii. To jednak nie wszystko - hiszpańskie media, tuż przed kolejną potyczką "Barcy" w lidze, podały istotne wieści o jeszcze innym konkurencie "Teka" - Marcu-Andre ter Stegenie.
Wojciech Szczęsny w ubiegłym sezonie przybył do FC Barcelona w roli zmiennika Inakiego Peni, który z kolei zastępował kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena. Po pewnym czasie to jednak Polak zaczął grać pierwsze skrzypce wśród golkiperów "Blaugrany" i stał się pewniakiem wśród wyborów trenera Hansiego Flicka.
Podobny scenariusz powtórzył się poniekąd i w bieżącej kampanii - "Szczena" przedłużył swój kontrakt po to, by być zmiennikiem nowego nabytku klubu, Joana Garcii, ale ten ostatnio doznał urazu, który sprawił, że były reprezentant "Biało-Czerwonych" na pewien czas znów stał się "jedynką".
Wśród bramkarzy Barcelony znów robi się ciasno. Rywale Szczęsnego wracają do pełni sił
Taki stan rzeczy prawdopodobnie nie potrwa jednak już długo - wedle najnowszych doniesień Garcia jest już naprawdę bliski powrotu do grania, ale to nie jedyne interesujące wieści w całym tym kontekście, przekazane przez hiszpańskie media.
Jak przekazali bowiem Carlos Monfort i Jordi Gil, dziennikarze katalońskiego "Sportu", do ćwiczeń na boisku powrócił już wspominany wcześniej Ter Stegen, który w ostatnich miesiącach przechodził rehabilitacje po urazie pleców oraz koniecznej w związku z tym operacji.
To bez dwóch zdań znaczący postęp w przypadku Niemca, który jednak będzie zapewne dochodzić do siebie jeszcze przez około miesiąc. Niemniej rywalizacja w hierarchii bramkarzy niebawem może poważnie się zaostrzyć i choć "MAtS" postrzegany jest przede wszystkim jako trzeci golkiper, to udowadniał już kilkukrotnie, że wciąż ma ambicje, by walczyć o pierwszy skład.
Barcelona szykuje się na starcie z Elche
Tymczasem "Barca" szykuje się do kolejnego meczu w Primera Division - a ten odbędzie się już naprawdę niebawem, bo 2 listopada o godz. 18.30. Rywalem podopiecznych Hansiego Flicka będzie Elche CF.