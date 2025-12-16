Zawrzało ws. Szczęsnego, głośno w Hiszpanii o Polaku. Zachowanie Flicka mówi wiele

FC Barcelona ma za sobą naprawdę dobry okres - "Duma Katalonii" w pięciu ostatnich meczach odniosła pięć zwycięstw i zdaje się być "na fali" jeśli mowa o swojej sportowej formie. Teraz, jak można rzec, czekać ją będzie jednak pewne nowe utrudnienie.

W połowie grudnia "Blaugrana" rozpocznie bowiem rywalizację na kolejnym futbolowym froncie - a konkretnie w Pucharze Króla. Z tym zaś wiąże się pewna istotna zagadka, której rozwiązanie może podać jedynie Hansi Flick...

Szczęsny czy Ter Stegen? Hansi Flick staje przed ważnym wyborem

Mowa tu o obsadzie bramki "Barcy" - bo choć w rozgrywkach ligowych czy Lidze Mistrzów pewny pozycji "jedynki" jest Joan Garcia, to w przypadku Copa del Rey spodziewane jest raczej oddanie jego obowiązków w ręce kogoś z dwójki Wojciech Szczęsny - Marc-Andre ter Stegen.

Temat ten zdominował okładki hiszpańskiej prasy - w przypadku "Mundo Deportivo" i "L'Esportiu" były to w zasadzie główne wątki na pierwszych stronach, a "Marca", "Sport" i "As" również wspomniały o sprawie w nieco mniejszym stopniu.

Flick dał niewiele wskazówek, ale sądząc po jego wypowiedziach, Szczęsny ma niewielką przewagę nad Ter Stegenem

Dziennikarz przypomniał przy tym, że ostatnio "Tek" miał problemy żołądkowe, natomiast była to jedynie chwilowa niedyspozycja, a Polak od niedzieli trenuje już normalnie z resztą zespołu.

FC Barcelona zaczyna grę w Pucharze Króla. Na początek starcie z trzecioligowcem

Mecz CD Guadalajara - FC Barcelona odbędzie się 16 grudnia dokładnie o godz. 21.00. Zapraszamy do śledzenia tego spotkania na antenie Eleven Sports 1 oraz w relacji tekstowej na żywo w naszym serwisie:

