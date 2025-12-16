Zawrzało ws. Szczęsnego, głośno w Hiszpanii o Polaku. Zachowanie Flicka mówi wiele
FC Barcelona 16 grudnia zainauguruje swoją walkę na nowym froncie - a konkretnie w Pucharze Króla i jest to fakt, który może szczególnie ucieszyć pod pewnym względem... polskich kibiców. Rozgrywki Copa del Rey to bowiem szansa na powrót do bramki "Blaugrany" Wojciecha Szczęsnego, choć należy pamiętać, że do walki o skład zdążył się już włączyć tu ponownie Marc-Andre ter Stegen... Co zrobi Hansi Flick?
FC Barcelona ma za sobą naprawdę dobry okres - "Duma Katalonii" w pięciu ostatnich meczach odniosła pięć zwycięstw i zdaje się być "na fali" jeśli mowa o swojej sportowej formie. Teraz, jak można rzec, czekać ją będzie jednak pewne nowe utrudnienie.
W połowie grudnia "Blaugrana" rozpocznie bowiem rywalizację na kolejnym futbolowym froncie - a konkretnie w Pucharze Króla. Z tym zaś wiąże się pewna istotna zagadka, której rozwiązanie może podać jedynie Hansi Flick...
Szczęsny czy Ter Stegen? Hansi Flick staje przed ważnym wyborem
Mowa tu o obsadzie bramki "Barcy" - bo choć w rozgrywkach ligowych czy Lidze Mistrzów pewny pozycji "jedynki" jest Joan Garcia, to w przypadku Copa del Rey spodziewane jest raczej oddanie jego obowiązków w ręce kogoś z dwójki Wojciech Szczęsny - Marc-Andre ter Stegen.
Temat ten zdominował okładki hiszpańskiej prasy - w przypadku "Mundo Deportivo" i "L'Esportiu" były to w zasadzie główne wątki na pierwszych stronach, a "Marca", "Sport" i "As" również wspomniały o sprawie w nieco mniejszym stopniu.
Flick dał niewiele wskazówek, ale sądząc po jego wypowiedziach, Szczęsny ma niewielką przewagę nad Ter Stegenem
Dziennikarz przypomniał przy tym, że ostatnio "Tek" miał problemy żołądkowe, natomiast była to jedynie chwilowa niedyspozycja, a Polak od niedzieli trenuje już normalnie z resztą zespołu.
FC Barcelona zaczyna grę w Pucharze Króla. Na początek starcie z trzecioligowcem
