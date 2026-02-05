Zawrzało wokół Szczęsnego, ujawnili ws. jego przyszłości. Barcelona może go szybciej pożegnać

Wojciech Szczęsny był już oficjalnie na futbolowej emeryturze, gdy zgłosiła się po niego FC Barcelona, poszukująca doświadczonego gracza, który wypełniłby lukę po kontuzjowanym Marcu-Andre ter Stegenie. "Tek" jednak nie wahał się wówczas długo - dołączył do "Blaugrany", bo jak sam stwierdził, drużynom takiego kalibru po prostu się nie odmawia.

Choć w Katalonii zameldował się domyślnie jako dubler Inakiego Peni, to bardzo prędko sam zaczął grać pierwsze skrzypce między słupkami bramki "Barcy". Po sezonie 2024/2025 zaś, zupełnie niespodziewanie, przedłużył swój kontrakt z FCB aż o dwa kolejne sezony, zdając sobie świetnie sprawę, że czekać go będzie powrót na ławkę rezerwowych.

Tak czy inaczej "Szczena" ma świetną opinię w zespole - a jego ogólny profesjonalizm chwaliły ostatnio hiszpańskie media. Mimo wszystko, jak się okazuje, istnieje pewien scenariusz w którym jego przygoda z mistrzami Hiszpanii mogłaby zakończyć się przedwcześnie.

Szczęsny opuście Barcelonę w przyspieszonym trybie? Oto, co musiałoby się wydarzyć

Tomas Andreu, dziennikarz "Diario Sport", wskazał, że w umowie byłego reprezentanta Polski znajduje się zapis pozwalający Barcelonie na zakończenie zatrudnienia Szczęsnego już wraz z końcem czerwca tego roku. To jednak oznaczałoby wypłacenie zawodnikowi pewnej rekompensaty, która koniec końców miałaby wynieść ok. 2 mln euro. Co prawda ustalona wcześniej między obiema stronami kwota miała być wyższa, ale dobre relacje między zarządem a futbolistą sprawiają, że tego typu swoista odprawa została uznana obopólnie za "rozsądną".

Co by się jednak musiało stać, by "Barca" faktycznie uaktywniła wspomnianą klauzulę, skoro Szczęsny jest tak ceniony na Camp Nou? Zdaniem Andreu włodarze i sztab po prostu musieliby kontynuować swój plan przebudowy hierarchii bramkarzy i w jego ramach postanowiliby ściągnąć następnego golkipera, co nie jest wykluczone, zwłaszcza, że wypożyczeni obecnie ter Stegen i Pena są de facto bliscy ostatecznego rozbratu z FCB.

Polski bramkarz ma kontrakt do 2027 roku, ale jego przyszłość jest daleka od pewnej

Wojciech Szczęsny JOSE BRETON AFP

Wojciech Szczęsny Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Wojciech Szczęsny Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

