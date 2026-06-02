Zawrzało wokół Realu, to Perez szykuje po wyborach. Zdecydowany krok

Paweł Czechowski

Florentino Perez w ubiegłym roku wygrał wybory prezydenckie w Realu Madryt i jego mandat mógłby przetrwać spokojnie aż do 2029 roku, ale... doświadczony działacz postanowił powiedzieć "sprawdzam" i w obliczu spadającej na niego ostatnio krytyki zwołał przedterminową elekcję, która miałaby potwierdzić jego pozycję wśród "Los Blancos". Nowe wybory już w najbliższą niedzielę, a zaraz po nich Perez, jeśli znów wygra, ma dopiąć pierwsze dwa transfery w drugiej "erze Mourinho".

Real Madryt przechodzi obecnie niemały kryzys - ostatnie dwa sezony to dla "Królewskich" czas wielu gorzkich rozczarowań, m.in. wywołanych brakiem nowych tytułów mistrza Hiszpanii, które przypadały FC Barcelona.

W związku z tym swoistym dołkiem wiele krytyki w ostatnich miesiącach spłynęło pod adresem Florentino Pereza, a ten postanowił podejść do sprawy konfrontacyjnie. Zaledwie po niespełna 1,5 roku od ostatnich wyborów na prezydenta RM 79-latek zdecydował się na przeprowadzenie kolejnej elekcji, która miałaby być potwierdzeniem jego pozycji. Tymczasem po niej - jeśli oczywiście wygra - ma on dopiąć sprowadzenie dwóch graczy.

O sprawie poinformował Marcos Benito w El Chiringuito TV wskazując, że "Los Merengues" będą chcieli skorzystać z klauzuli powrotnego wykupu Nico Paza, który od 2024 roku broni barw Como i we Włoszech spisuje się wręcz fenomenalnie.

Drugim pilnym wzmocnieniem miałby być Ibrahima Konate, który niebawem oficjalnie, wraz z końcem czerwca, stanie się wolnym agentem po wygaśnięciu jego kontraktu z Liverpool F.C. Tym samym będziemy tu mieć do czynienia z dwoma niskokosztowymi ruchami - Francuz przyszedłby za darmo (acz według dziennika "Marca" trzeba będzie o niego powalczyć m.in. z Bayernem, PSG czy Saudyjczykami), a za Argentyńczyka będzie trzeba zapłacić 9-10 mln euro, co też jest absolutną okazją.

Wybory w Realu odbędą się tymczasem dokładnie w niedzielę 7 czerwca - i po raz pierwszy od blisko dwóch dekad Perez będzie mieć rywala z prawdziwego zdarzenia, bowiem w szranki z nim stanie Enrique Riquelme.

Niedługo potem prawdopodobnie doczekamy się w końcu oficjalnego potwierdzenia co do tego, że stery w klubie po Alvaro Arbeloi przejmie jako menedżer Jose Mourinho. Czekają nas więc niezwykle gorące dni w stolic Hiszpanii...

