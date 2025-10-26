Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zawrzało w Barcelonie. Szczęsny wskazany palcem. Tak potraktowali go po porażce

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Po niedzielnym El Clasico w katalońskich mediach zawrzało. Real Madryt pokonał bowiem FC Barcelona 2:1, a podczas meczu na Estadio Santiago Bernabeu nie zabrakło awantur, emocji i kontrowersji. "Królewscy" byli jednak bezapelacyjnie lepszą drużyną, a ich triumf byłby znacznie bardziej widowiskowy, gdyby nie Wojciech Szczęsny. Po porażce polski bramkarz został wskazany palcem i potraktowany w jednoznaczny sposób.

Wojciech Szczęsny został bohaterem FC Barcelona w meczu z Realem Madryt
Wojciech Szczęsny został bohaterem FC Barcelona w meczu z Realem MadrytUrbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP / screen Eleven SportsAFP

Pod nieobecność kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego Wojciech Szczęsny był naszym jedynym reprezentantem w niedzielnym El Clasico. Polski bramkarz zagrał na Estadio Santiago Bernabeu od pierwszej minuty i miał ręce pełne roboty.

Już w pierwszej połowie 35-latek skapitulował dwukrotnie, po uderzeniach Kyliana Mbappe i Jude'a Bellinghama. A goli na rzecz Realu Madryt mogłoby być znacznie więcej, gdyby nie spalone i pięć udanych interwencji Wojciecha Szczęsnego, który wyrastał na bohatera swojej drużyny.

Zobacz również:

Jude Bellungham strzelił drugiego gola dla Realu w niedzielnym El Clasico
La Liga

Zawrzało w El Clasico. Szczęsny w akcji. To skończy się skandalem [WIDEO]

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

    Polak bezapelacyjnie zagwarantował sobie ten tytuł już po przerwie, w 52. minucie, gdy obronił rzut karny, wykonywany przez Kyliana Mbappe.

    Było więc jasne, że mimo porażki Barcelony 1:2, Wojciech Szczęsny będzie mógł liczyć na niezwykle pochlebne recenzje w katalońskich mediach. I tak też się stało. Tamtejsi eksperci rzeczywiście potraktowali go jak swojego herosa.

    Real Madryt - FC Barcelona. Wojciech Szczęsny okrzyknięty "zbawicielem"

    Dziennik "Sport" nie przebierał w słowach, nazywając Wojciecha Szczęsnego wprost "zbawicielem" Barcelony. Tamtejsza redakcja wystawiła mu notę "8" w 10-stopniowej skali. Była to rzecz jasna najwyższa ocena w całej drużynie.

    Żaden z kolegów nie zbliżył się na tym polu do naszego byłego reprezentanta. Zawodnikiem numer dwa w "Dumie Katalonii" został bowiem wybrany strzelec gola Fermin Lopez, który otrzymał "szóstkę".

    Pochwał pod adresem 35-letniego golkipera nie szczędził drugi z największych katalońskich dzienników - "Mundo Deportivo".

    Nadzwyczajny
    nazwał Wojciecha Szczęsnego

    A dalej zaznaczono, że Polak był po prostu "najlepszym zawodnikiem Barcelony".

    - W pierwszej połowie utrzymał wynik (...). W drugiej uratował życie kolegom z drużyny, broniąc rzut karny Mabppe, odbijając kolejną próbę Viniciusa i zapobiegając ustracie gola z rzutu wolnego po strzale Rodrygo - czytamy przy nazwisku byłego golkipera Juventusu.

    La Liga
    10. Kolejka
    26.10.2025
    16:15
    Zakończony
    Kylian Mbappe
    22'
    Jude Bellingham
    43'
    Fermin Lopez
    38'
    Wszystko o meczu

    Zobacz również:

    Niedzielne El Clasico zakończyło się awanturą pomiędzy przedstawicielami Realu Madryt i FC Barcelona
    La Liga

    Awantura na Bernabeu. Szok, tak skończyło się El Clasico. Policja na murawie [WIDEO]

    Tomasz Brożek
    Tomasz Brożek
    Real Madryt – FC Barcelona. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven Sports
    Mężczyzna w sportowej kurtce w barwach FC Barcelony stoi na stadionie, skupiony i poważny, z rozmytym tłem trybun.
    Wojciech SzczęsnyJose BretonAFP
    Kylian Mbappe
    Kylian MbappeAFP
    Bramkarz w sportowym stroju treningowym klubu FC Barcelona na boisku, z rękami lekko uniesionymi, w tle niewyraźna trybuna stadionu.
    Wojciech SzczęsnyJose BretonEast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja