Zawrzało tuż przed "El Clasico", są wieści ws. nowego trenera. Prawdziwy hit
Wielkimi krokami zbliża się mecz, który może zadecydować o losie mistrzostwa Hiszpanii w bieżącym sezonie - czyli "El Clasico". Na kilkadziesiąt godzin przed pierwszym gwizdkiem tymczasem wokół Realu Madryt atmosfera robi się naprawdę gorąca - nie tylko w związku z niesnaskami wewnątrz zespołu "Królewskich", ale także dlatego, że powoli zdaje się klarować sytuacja związana z obsadą pozycji trenera RM w kolejnej kampanii. Wielki powrót na Santiago Bernabeu nabiera coraz wyraźniejszych kształtów...
FC Barcelona mając 11 pkt przewagi nad drugim w tabeli Primera Division Realem Madryt potrzebuje już tylko remisu w zbliżającym się "El Clasico", by ostatecznie przerwać marzenia "Królewskich" o tytule mistrzowskim.
Zespołowi z Santiago Bernabeu tymczasem nie będzie łatwo postawić się swym największym oponentom z "Blaugrany" biorąc pod uwagę napięte relacje panujące obecnie wewnątrz zespołu. Wokół "Los Blancos" wrze jednak nie tylko z powodu atmosfery istniejącej między graczami, ale i w związku z... kwestią obsady stanowiska trenera.
Alvaro Arbeloa, choć nie zostało to jeszcze oficjalnie ogłoszone, niemalże na pewno wkrótce zakończy swoją przygodę w roli szkoleniowca Realu - nierozstrzygnięte jednak pozostaje, kto przejmie po nim klubowy ster, choć wiele wskazuje na to, że czeka nas... wielki powrót do RM.
Jose Mourinho znowu w Realu Madryt? "Znaczące postępy"
Hiszpańskie media ostatnio zgodnie przekazały, że prezydent "Los Merengues", Florentino Perez, z chęcią zatrudniłby po raz kolejny Jose Mourinho, obecnie związanego z lizbońską Benficą. Włodarz jak się zdaje naprawdę nie próżnuje przy tym na opisywanym froncie.
"Pojawiły się znaczące postępy w sprawie Jose Mourinho w Realu Madryt" - przekazał w sobotę Matteo Moretto z dziennika "Marca", specjalista od spraw rynku transferowego. Jak podkreślił, już Benfica już jakiś czas temu miała zacząć się rozglądać za następcą 63-latka na Estadio da Luz.
Jose Mourinho zrobił z Benfiki maszynę do zgarniania punktów ligowych
"Mou" może tymczasem zakończyć niebawem sezon w glorii menedżera niepokonanego w lidze - "Orły" bowiem pod jego wodzą nie przegrały jeszcze ani jednego spotkania, 22-krotnie wygrywając i 10-krotnie remisując. Jak na ironię, nawet to nie wystarczyło do przegonienia FC Porto, które zdążyło zapewnić już sobie tytuł mistrzowski.
Benfica do końca kampanii zagra jeszcze z Bragą (11 maja) i Estorilem (17 maja).