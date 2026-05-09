Zawrzało tuż przed "El Clasico", są wieści ws. nowego trenera. Prawdziwy hit

FC Barcelona mając 11 pkt przewagi nad drugim w tabeli Primera Division Realem Madryt potrzebuje już tylko remisu w zbliżającym się "El Clasico", by ostatecznie przerwać marzenia "Królewskich" o tytule mistrzowskim.

Zespołowi z Santiago Bernabeu tymczasem nie będzie łatwo postawić się swym największym oponentom z "Blaugrany" biorąc pod uwagę napięte relacje panujące obecnie wewnątrz zespołu. Wokół "Los Blancos" wrze jednak nie tylko z powodu atmosfery istniejącej między graczami, ale i w związku z... kwestią obsady stanowiska trenera.

Alvaro Arbeloa, choć nie zostało to jeszcze oficjalnie ogłoszone, niemalże na pewno wkrótce zakończy swoją przygodę w roli szkoleniowca Realu - nierozstrzygnięte jednak pozostaje, kto przejmie po nim klubowy ster, choć wiele wskazuje na to, że czeka nas... wielki powrót do RM.

Jose Mourinho znowu w Realu Madryt? "Znaczące postępy"

Hiszpańskie media ostatnio zgodnie przekazały, że prezydent "Los Merengues", Florentino Perez, z chęcią zatrudniłby po raz kolejny Jose Mourinho, obecnie związanego z lizbońską Benficą. Włodarz jak się zdaje naprawdę nie próżnuje przy tym na opisywanym froncie.

"Pojawiły się znaczące postępy w sprawie Jose Mourinho w Realu Madryt" - przekazał w sobotę Matteo Moretto z dziennika "Marca", specjalista od spraw rynku transferowego. Jak podkreślił, już Benfica już jakiś czas temu miała zacząć się rozglądać za następcą 63-latka na Estadio da Luz.

Jose Mourinho zrobił z Benfiki maszynę do zgarniania punktów ligowych

"Mou" może tymczasem zakończyć niebawem sezon w glorii menedżera niepokonanego w lidze - "Orły" bowiem pod jego wodzą nie przegrały jeszcze ani jednego spotkania, 22-krotnie wygrywając i 10-krotnie remisując. Jak na ironię, nawet to nie wystarczyło do przegonienia FC Porto, które zdążyło zapewnić już sobie tytuł mistrzowski.

Benfica do końca kampanii zagra jeszcze z Bragą (11 maja) i Estorilem (17 maja).

Mourinho wróci do Madrytu? Hiszpanie nie mają wątpliwości

