Zaskoczenie w Barcelonie, zwrot akcji ws. bramkarza. Transfer przesądzony

Lista sprzedażowa FC Barcelony stale się wydłuża. Latem klub ma opuścić wielu zawodników, którzy w oczach Hansiego Flicka są zbędni. Należą do nich m.in. bramkarze - Inaki Pena i Marc-Andre ter Stegen. Jak się okazuje, to niejedyni golkiperzy, którzy w najbliższych tygodniach rozstaną się z "Dumą Katalonii". Hiszpańscy dziennikarze wskazują, że w Barcelonie ma dojść do jeszcze jednego, zaskakującego transferu.