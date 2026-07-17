Zaskakujący transfer Barcelony potwierdzony, jest komunikat. Pierwsza taka sytuacja w historii
Już w kwietniu hiszpańskie media informowały, że FC Barcelona sfinalizowała zaskakujący transfer młodego skrzydłowego. Mowa o Karimie Mendikanovie. Dopiero w połowie lipca jednak doniesienia te potwierdził oficjalny komunikat ze strony mistrzów Hiszpanii. Tym samym 14-latek zapisał się w historii klubu z Katalonii. Powód był dość oczywisty.
Niemal od zakończenia sezonu 2025/26 FC Barcelona działa intensywnie na rynku transferowym, choć jej ruchy nie zaspokoiły na razie oczekiwań ze strony kibiców. Potwierdzono oficjalnie pozyskanie Anthony'ego Gordona, a wkrótce powinien ukazać się komunikat ws. Karima Adeyemiego.
Problemy z transferem Alvareza. FC Barcelona skupiła się na młodych talentach
Najmocniej jednak fani "Blaugrany" liczą na transfer Juliana Alvareza. Jak wynika z ostatniej wypowiedzi prezesa Atletico Madryt, może do niego jednak w ogóle nie dojść. Kierownictwo "Los Colchoneros" nie zamierza rozstawać się z Argentyńczykiem, a tym bardziej dopuścić, by zasilił on szeregi ligowego rywala.
W międzyczasie mistrzowie Hiszpanii skupili się na wzmacnianiu drużyny rezerw młodymi perełkami. Wykupiono Hamzę Abdulkarima, a do tego wypożyczono utalentowanego lewego obrońcę - Josue Caideo.
Pierwszy taki zawodnik w historii Barcelony. Już oficjalnie
Tuż przed weekendem FC Barcelona poinformowała także oficjalnie o transferze, o którym mówiło się już w kwietniu. Szeregi Barcy zasilił zaledwie 14-letni Karim Mendikanov. Z raportów skautów wynika, że przejawia on oznaki wielkiego talentu. Z marszu natomiast zapisał się w historii Barcelony.
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Nigdy wcześniej bowiem żaden Kazach nie reprezentował barw "Dumy Katalonii". Utalentowany młody piłkarz przychodzi z Sant Cugat i imponuje szybkością, dryblingiem oraz skutecznością w pojedynkach jeden na jednego.
Na ten moment Mendikanov dołączył do drużyny U16, ale na pewno w przypadku dobrej prezencji zostanie zaproszony na treningi rezerw Barcelony. Baczenie z pewnością będzie miał na niego również Hansi Flick, znany z zaangażowania w rozwój młodzieży.