Zaskakujące wieści ws. rywala Szczęsnego. Pierwszy raz w karierze. Jest potwierdzenie
Joan Garcia od początku sezonu jest podstawowym bramkarzem Barcelony. Hiszpan w starciu z Newcastle United opuścił przedwcześnie plac gry. Dobę po meczu pojawił się komunikat ws. jego zdrowia, który ucieszył kibiców "Dumy Katalonii". To jednak nie koniec interesujących wieści dla samego piłkarza oraz jego fanów. Pojawił się oficjalny komunikat.
Joan Garcia przedwcześnie opuścił boisko w środowym starciu Ligi Mistrzów pomiędzy Barceloną, a Newcastle. W końcówce spotkania Hiszpan poczuł ból w łydce i poprosił o zmianę. Pierwsze doniesienia mówiły o dwóch lub trzech tygodniach przerwy, co wiązało się z tym, że między słupki zespołu wskoczyłby ponownie Wojciech Szczęsny.
Ostatecznie okazało się, że Garcia nie odniósł żadnej kontuzji i będzie gotowy do gry już w najbliższy weekend, gdy Barcelona zmierzy się z Rayo Vallecano. Relację tekstową "na żywo" będzie można śledzić w Interii Sport.
Bramkarz Barcelony doceniony. Jest oficjalne potwierdzenie
Tymczasem to nie koniec świetnych wieści dla bramkarza Barcelony oraz jego fanów. Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente ogłosił listę 27 zawodników powołanych na nadchodzące zgrupowanie reprezentacji. Wśród czterech bramkarzy widnieje nazwisko 24-latka. Obok niego selekcjoner powołał jeszcze Inaia Simona, Davida Rayę i Alexa Remiro. To z nimi zawodnik Barcelony będzie rywalizować o miejsce w bramce.
Joan Garcia do tej pory nie miał okazji pojawić się na zgrupowaniu seniorskiej reprezentacji Hiszpanii więc będzie debiutantem. Bramkarz miał już okazję współpracować z Luisem de la Fuente. Było to, gdy ten był trenerem reprezentacji do lat 21. Wówczas zawodnik urodzony w Sallent de Llobregat rozegrał dwa spotkania pod jego wodzą.
- To świetny bramkarz. Może wnieść do zespołu dobrą atmosferę, pracowitość, zgranie oraz umieć stawiać wymagania innym. Doszliśmy do wniosku, że nadszedł czas, aby dołączył do nas. Najlepszą wiadomością jest to, że mamy wielu graczy do wyboru - powiedział selekcjoner na konferencji prasowej, cytowany przez fcbarca.com.
Reprezentację Hiszpanii czekają dwa mecze towarzyskie. 27 marca zmierzą się z Serbią, a cztery dni później z Egiptem.