Jak poinformowała rozgłośnia "Catalunya Radio" powrót Barcy na Camp Nou ma się oddalić w czasie. Rada Miasta nie jest skłonna do tego, by takie zezwolenie wydać. Kościom niezgody ma być brak ukończenia prac budowlanych na pierwszym i drugim poziomie trybun. Próbowano negocjować z władzami miasta, by na mecz weszło nie 60 tysięcy, a 30 tysięcy kibiców. Wszystko wskazuje jednak na to, że licencja na grę na Camp Nou nie zostanie wydana. O takim postanowieniu mają być przekonani o takim rozwoju sytuacji.