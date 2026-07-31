Umowa Viniciusa Juniora z Realem Madryt obowiązuje do 2027 roku. To oznacza, że już od stycznia Brazylijczyk teoretycznie mógłby dogadać się z nowym klubem, aby latem przenieść się do niego całkowicie za darmo.

Vinicius Junior jest piłkarzem wartym fortunę. Real Madryt nie może pozwolić więc sobie na to, aby stracić go za darmo. Z drugiej strony sam Vinicius ma oczekiwać od klubu podwyżki, na którą ten nie chce się zgodzić. Sytuacja stała się więc mocno skomplikowana.

Przeciąganie liny w tej sprawie trwa już od dłuższego czasu, aleReal Madryt w końcu miał powiedzieć "dość" i podjąć twardą decyzję ws. brazylijskiej gwiazdy.

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Ultimatum dla Viniciusa. Nowa umowa albo transfer

Klub z Santiago Bernabeu postawił Viniciusowi ultimatum. Albo Brazylijczyk podpisze nową umowę na warunkach ofertowanych przez klub, albo zostanie sprzedany już w tym oknie transferowym. Nie dopuszcza się bowiem możliwości, aby za rok piłkarz odszedł za darmo.

Brazylijski dziennikarz Fred Caldeira podaje, że doszło tu do impasu, ponieważ Vinicius Junior wcale nie ma zamiaru obniżać swoich oczekiwań finansowych oraz tych dotyczących praw do swojego wizerunku. Real natomiast nie zgodzi się na nie. Przyszłość gwiazdy w tym momencie stoi więc pod gigantycznym znakiem zapytania.

Media informują, że najbardziej chętny na sprowadzenie Viniciusa Juniora jest Arsenal. Mistrzowie Anglii ostatnie pożegnali się z Leandro Trossardem, a Gabriel Martinelli grający na pozycji lewoskrzydłowego nie jest zawodnikiem na tym samym poziomie co Vinicius.

Vinicius Junior od momentu debiutu w pierwszym zespole Realu Madryt w 2018 roku rozegrał 375 meczów, zdobył 128 bramek i wywalczył 14 trofeów, w tym 2 Ligi Mistrzów, 3 mistrzostwa Hiszpanii, Puchar Króla, 3 Klubowe Mistrzostwa Świata, 2 Superpuchary Europy oraz 3 Superpuchary Hiszpanii.

Do końca okna transferowego został miesiąc. W tym czasie z pewnością sprawa zostanie ostatecznie rozwiązana.

Z powodów sportowych transfer byłby dla Viniciusa opcją teoretycznie mało korzystną. Gra w Realu Madryt zawsze była jego priorytetem ze względu na wielkie przywiązanie i emocjonalne podejście do klubu. Tego lata Los Blancos wzmacniają się transferami na każdej pozycji, aby w kolejnym sezonie wreszcie zawalczyć o Ligę Mistrzów i przerwać dominację Barcelony Flicka w Hiszpanii.

Z drugiej strony, w Arsenalu Vini byłby największą gwiazdą zespołu. Jeśli zdobyłby wszystkie trofea, zgarnąłby Złotą Piłkę, o której zawsze marzył. W Realu Madryt będzie o to niezwykle trudno ze względu na obecność Kyliana Mbappe.

Kylian Mbappe i Vinicius Junior, 01.02.2026 r. ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Vinicius Junior w parterze OSCAR DEL POZO AFP

Vinicius Junior JOSE BRETON East News





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