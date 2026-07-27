Już 31 lipca FC Barcelona ma rozegrać pierwsze spotkanie towarzyskie przed sezonem 2026/27.

W tym roku Duma Katalonii poleci do Wielkiej Brytanii. Tam najpierw zmierzy się z Birmingham City (31 lipca) oraz z Nottingham Forest.

W kadrze Barcelony nie znajdą się największe gwiazdy, które odpoczywają po mistrzostwach świata. Hansi Flick będzie mógł natomiast liczyć na wielu zawodników z akademii oraz tych, którzy na mistrzostwach świata nie grali.

Wśród nich znaleźć ma się Wojciech Szczęsny. Polski bramkarz uda się z drużyną Barcelony do Wielkiej Brytanii i bardzo możliwe, że wystąpi w meczu przeciwko Birmingham lub Nottingham Forest. Hansi Flick zapewne będzie chciał sprawić, jak Polak poradzi sobie w warunkach meczowych. W sezonie 2026/27 będzie wszak pierwszym zmiennikiem Joana Garcii, który nie jest wolny od sporadycznych kontuzji.

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Ter Stegen dopina swoje wypożyczenie do Ajaksu. Nie leci ze Szczęsnym do Anglii

Kataloński Sport podaje natomiast, że z drużyną Barcelony do Anglii nie poleci Marc-Andre ter Stegen. Przyszłość niemieckiego golkipera nadal stoi pod znakiem zapytania. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest jego odejście na wypożyczenie do Ajaksu Amsterdam.

- Marc-Andre Ter Stegen raczej nie wsiądzie do samolotu, ponieważ stara się dopracować drobne szczegóły, które sprawiły, że jego wypożyczenie do Ajaxu nie zostało jeszcze sfinalizowane - podaje Ferran Correas z katalońskiego Sportu.

Umowa Ter Stegena z FC Barcelona obowiązuje do 2028 roku. Niemca czeka kolejne wypożyczenie - w poprzednim sezonie udał się do Girony, ale ze względu na kontuzję nie pomógł zespołowi utrzymać się w LaLiga.

Po spotkaniach z Birmingham City i Nottingham Forest FC Barcelona rozegra jeszcze dwa spotkania przed sezonem 2026/27. W pierwszym z nich rywalem Dumy Katalonii będzie włoskie Udinese Calcio. W ostatnim starciu pretemporady Barca zagra z Al Ahly Kair o Puchag Gampera - 45-krotnym mistrzem Egiptu, który w poprzedniej kampanii oddał tytuł w ręce Zamalek SC.

Marc-Andre ter Stegen i Wojciech Szczęsny Urbanandsport AFP

Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter Stegen ose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP & Instagram/lauraceliav AFP

Marc-Andre ter Stegen Rudy Garcia East News





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