Zapadła decyzja ws. Szczęsnego. Barcelona pod ścianą, nieunikniony transfer na horyzoncie

Mecz, którym FC Barcelona zainaugurowała tegoroczne rozgrywki La Ligi, można określić tylko jednym słowem - kontrowersja. Drużyna zmierzyła się z Mallorcą, a wynikiem tego spotkania były trzy bramki na koncie "Dumy Katalonii" oraz dwie czerwone kartki po stronie ich oponentów.

Niecodziennym wydarzeniom w meczu na wyspie mogli tylko przyglądać się Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny. Napastnik pauzuje bowiem z powodu urazu, natomiast w przypadku golkipera sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Klub ze stolicy Katalonii wciąż ma bowiem problem z pozyskaniem środków, które pozwoliłyby na zarejestrowanie Szczęsnego w niedawno zainaugurowanych rozgrywkach. Pojawiają się jednak przesłanki, iż taki stan rzeczy nie potrwa długo, a polski golkiper w końcu otrzyma pełne prawo do pojawiania się w kadrze meczowej FC Barcelony.

Te ruchy "wpuszczą" Szczęsnego do składu. Barcelona walczy o zarejestrowanie Polaka

Nie od dziś wiadomo, że FC Barcelona posiada masę problemów finansowych, które w świetle przepisów hiszpańskiej La Ligi mocno utrudniają klubowi możliwość zarejestrowania pozyskanych zawodników. Z podobnym problemem spotkał się chociażby Joan Garcia, lecz w jego przypadku pomocnym okazało się "zakopanie topora wojennego" między klubem a ter Stegenem.

Obecnie Barcelona poszukuje metody na zarejestrowanie Szczęsnego, który ma stanowić zabezpieczenie bramki na wypadek nieprzewidzianych sytuacji. Jak donoszą hiszpańskie media, sprawa Polaka w końcu nabiera oczekiwanego rozpędu.

W artykule zatytułowanym "Operacja Szczęsny" hiszpański portal "MARCA" podał sposób, w jaki FC Barcelona chce pozyskać środki do zarejestrowania Wojciecha Szczęsnego. Kluczem do tego ruchu mają być dwaj zawodnicy: Inaki Pena oraz Oriol Romeu. Hiszpański bramkarz już od pewnego czasu jest na wylocie z drużyny i wydaje się, że jego odejście z dnia na dzień nabiera tylko rozpędu. Choć ta opcja wydaje się najbardziej prawdopodobna, to klub ma również rozważać również inny wariant - przedłużenia umowy z Peną, a następnie wypożyczenie go, co mogłoby uwolnić dużą część pensji bramkarza, którą FC Barcelona zagospodarowałaby na potrzeby rejestracji Szczęsnego.

Pozostałe środki mogłyby zostać natomiast pozyskane za pomocą sprzedaży wspomnianego wcześniej Romeu. Zawodnik ten powrócił do Barcelony z wypożyczenia, lecz jego dni w klubie ze stolicy Katalonii są już policzone. Niestety transfer tego zawodnika nie jest sprawą łatwą, a to ze względu na niskie zainteresowanie pomocnikiem.

Wedle informacji pozyskanych przez portal "MARCA" klub widzi jednak jeszcze jedną możliwość w przypadku Romeu. W najbliższym czasie mają zostać przeprowadzone rozmowy z zawodnikiem, a ich celem ma być nakłonienie go do rozwiązania kontraktu oraz zrzeknięcia się części swojej pensji. W ten sposób klub zyskałby większe pole do manewru, a co za tym idzie, byłby o krok bliżej do rozwiązania problemu Szczęsnego.

W rejestracji Polaka mają pomóc również słynne loże VIP, z których dochód wciąż nie został zatwierdzony przez władze La Ligi. Mimo to włodarze Barcelony oczekują, że stanie się to w najbliższym czasie. Celem jest bowiem, aby Polak był dostępny na zbliżający się mecz z Levante, który rozegrany zostanie już 23 sierpnia o godzinie 21:30.

Inaki Pena i Wojciech Szczęsny Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Oriol Romeu DAX Images / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Wojciech Szczęsny Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO] Eleven Sports Eleven Sports