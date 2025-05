Zapadła decyzja ws. Lewandowskiego i Szczęsnego przed hitem. FC Barcelona ogłasza

Piłkarze FC Barcelona mogli cieszyć się z oficjalnego zdobycia mistrzostwa Hiszpanii nawet bez rozegrania swojego meczu 36. kolejki La Liga. Do tego jednak nie doszło, bo Real Madryt w ostatniej akcji meczu z Majorką zapewnił sobie zwycięstwo i przeniósł presję na "Blaugranę", która do starcia z Espanyolem podeszła osłabiona nieobecnością Ferrana Torresa. W jego miejsce Hansi Flick posłał do boju oczywiście Roberta Lewandowskiego, a miejsce w składzie zachował także Wojciech Szczęsny.