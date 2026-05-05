Zaoferowali kontrakt Szczęsnemu, miał być numerem jeden. Oto decyzja

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Zaskakująca informacja dotycząca Wojciecha Szczęsnego. "Mundo Deportivo" poinformowało o propozycji transferowej dla polskiego bramkarza. Miał on otrzymać umowę na dwa sezony i miejsce w podstawowym składzie. Roger Torello napisał, jaką decyzję podjął 36-latek. W sieci już ruszyły dyskusje co do niesprecyzowanego konkretnie pracodawcy. Wiadomo o nim, że jest z czołówki LaLiga.

Wojciech Szczęsny w stroju treningowym piłkarskiego klubu podnosi dłoń na stadionie.
Wojciech SzczęsnyNurPhotoGetty Images

Ciekawe wieści przyszły z Katalonii we wtorkowy poranek. "Mundo Deportivo" poinformowało, że Wojciech Szczęsny otrzymał ofertę transferu od "czołowego klubu LaLiga", który miał mu proponować dwa lata kontraktu (a więc do 30 czerwca 2028 roku) oraz miejsce w podstawowym składzie. Zarówno długość umowy jak i miejsce w hierarchii zespołu wyglądają w teorii bardzo atrakcyjnie jak na 36-letniego bramkarza, bo przecież często kluby dają starszym zawodnikom kontrakt jedynie na jeden sezon, a bluzę "jedynki" zazwyczaj otrzymują młodsi.

Dziennikarz Roger Torello, który jest kierownikiem sekcji o "Blaugranie" w wymienionym dzienniku, podał że nasz rodak odrzucił możliwość transferu. Chce zostać w zespole ze Spotify Camp Nou do końca kampanii 2026/2027, nawet jeśli oznacza to pozostanie numerem "2" lub nawet spadek na numer "3", jeśli klub zdecyduje się ściągnąć Alexa Remiro z Realu Sociedad.

Włosi w szoku po tym, co zrobił Piotr Zieliński. Takie słowa tuż po mistrzostwie

Szczęsny stawia teraz na pierwszym miejscu inne sprawy. Przedkłada szczęście swoje i swojej rodziny nad pieniądze, które mógłby otrzymać od innych klubów, czy czas gry, jaki mogłyby mu zaoferować
czytamy

Kto chciał Wojciecha Szczęsnego? Internauci wskazują na Real Betis i Villarreal

"'Tek' ma zaufanie Flicka, czuje się ceniony w szatni i jest bardzo zadowolony, że może przyczynić się do rozwoju Joana Garcii, który każdą radę od niego traktuje jak cenną lekcję. Były piłkarz Arsenalu, Romy i Juventusu wierzy, że może nadal pomagać drużynie swoim doświadczeniem, zwłaszcza w tak młodej kadrze" - pisze Torello.

Podkreśla też wagę adaptacji rodziny Szczęsnego do miasta. Jego syn gra w akademii Barcelony, córka chodzi do przedszkola, a żona ma studio nagraniowe.

Internauci zastanawiają się, jaki klub zgłosił się do 84-krotnego reprezentanta naszej reprezentacji. Według wielu najbardziej prawdopodobne jest, że był to Real Betis. "Los Verdiblancos" mają problemy na tej pozycji. Podstawowy Alvaro Valles nie zachwycił chociażby przeciwko Realowi Madryt, a Pau Lopez i Adrian też nie przekonują opinii publicznej.

Innym tropem wydawał się być Villarreal, ale w poniedziałek ogłoszono odejście po sezonie trenera Marcelino, więc trudno się spodziewać, by dyrekcja sportowa podejmowała decyzje transferowe nie wiedząc, kto od lipca będzie zasiadał na ławce szkoleniowej.

Jarosław Królewski znów uderza w Śląsk Wrocław. "Kompromitują się"

Zobacz również:

Lamine Yamal, Raphinha, Pedri, Robert Lewandowski
La Liga

90 mln na stole, gwiazda Barcelony już zdecydowała. Tak chce odpowiedzieć szejkom

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
Piłkarz w kolorowym stroju sportowym FC Barcelony patrzący w dół, światła stadionu rozmyte w tle.
Wojciech SzczęsnyPhoto by JOSE BRETON / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Mężczyzna w sportowej kurtce w barwach FC Barcelony stoi na stadionie, skupiony i poważny, z rozmytym tłem trybun.
Wojciech SzczęsnyJOSE BRETONAFP
Bramkarz w sportowym stroju podczas przygotowań do meczu, ujęcie skupione na koncentracji i skupieniu zawodnika, widoczne rękawice bramkarskie oraz logotyp sportowy na ubraniu.
Wojciech SzczęsnyJOSE BRETONEast News
Espanyol Barcelona - Real Madryt. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja