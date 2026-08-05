Zamieszanie wokół Viniciusa. Real w końcu się ugiął. Wieszczą błyskawiczny koniec

"Real Madryt nie zmieni swojej oferty dla Viniciusa. Obecna jest tą ostateczną" - przekazała kilka dni temu madrycka "Marca". Wówczas wydawało się, że przyszłość brazylijskiej gwiazdy i Realu Madryt są od siebie bardzo oddalone. Skrzydłowy w poniedziałek wrócił do treningów po mundialu, ale nic się nie zmieniło.

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W temacie przedłużenia wygasającego latem 2027 roku dostawaliśmy zewsząd mylące informacje. Pewne było jednak to, że pojawienie się Arsenalu na horyzoncie musi w całej tej historii mocno namieszać. Znalazł się bowiem klub, który chętnie wyłoży ponad 100 milionów euro na Brazylijczyka, a także spełni jego wymagania kontraktowe.

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Te miały sięgać 30 milionów euro netto w pakiecie. Duże znaczenie podobno odgrywał także podział praw do wizerunku. Te są bowiem opodatkowane zdecydowanie łagodniej, a Vinicius na mundialu był drugim piłkarzem pod względem sponsorów. Z liczbą siedemnastu marek przegrywał jedynie z Neymarem.

Nie trzeba tłumaczyć, jak wiele może zarabiać tylko z tego tytułu. Mowa o kwotach przekraczających kilkanaście milionów euro rocznie. W obecnej umowie Vinicius pobiera połowę tej kwoty, a drugą oddaje Realowi. Jedyny piłkarz w ekipie "Królewskich", który pod tym względem jest wyjątkowy to Kylian Mbappe.

Według mediów Francuz ma mieć bardzo preferencyjny podział praw do wizerunku. Oscyluje on w okolicach 80/20 na jego korzyść, a liczba jego sponsorów jest mniejsza niż u Viniciusa. To sprawiało, że agenci Brazylijczyka domagali się wyrównania tej kwestii, aby przedłużyć umowę.

Real nie chciał o tym jednak słyszeć. W środę 5 sierpnia odbyło się być może kluczowe spotkanie w kwestii przyszłości Viniego. W Valdebebas obecni byli wszyscy zaangażowani, a agenci Viniciusa przyszli "uzbrojeni" w pokaźną ofertę z Arsenalu. Anglicy mieli oferować "Viniemu" znakomite warunki.

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Na środowym spotkaniu miało dojść do przełomu. Zgodnie informują o tym media hiszpańskie, angielskie, brazylijskie a także Fabrizio Romano. Przełom ten sprawia, że Vinicius ma być bliski przedłużenia umowy o kilka lat. Ważną rolę odegrał w tym procesie także Jose Mourinho, który nie zgadzał się na odejście 26-latka.

Najlepiej całą sytuację opisało brazylijskie "Globo". "Real Madryt nie szczędzi wysiłków, by zatrzymać Viniego Jr., a środowe spotkanie było tego sygnałem. Hiszpański klub zmienił swoje sztywne stanowisko z ostatnich lat, podwyższył ofertę i przedstawił alternatywne rozwiązania dotyczące przedłużenia kontraktu do czerwca 2031 roku" - rozpoczęto.

"Real Madryt zdał sobie sprawę, że poszukiwanie następcy na rynku kosztowałoby znacznie więcej niż zaakceptowanie oczekiwań finansowych. Klub rozumie, że sytuacja ta znacząco różni się od momentu rozstania z takimi ikonami jak Cristiano Ronaldo czy Sergio Ramos, ponieważ Vinícius ma zaledwie 26 lat" - kontynuują Brazylijczycy.

"Trener Jose Mourinho jest częścią strategii mającej na celu przekonanie go do przedłużenia kontraktu. Po dwóch latach pełnych przeszkód i wyraźnych rozbieżności zdań, Real Madryt i Vini Junior wreszcie doszli do porozumienia. Teraz to od Brazylijczyka zależy, czy powie "tak" pozostaniu w klubie do 2031 roku" - zakończono.

Vinicius JOSE MIGUEL FERNANDEZ / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP



