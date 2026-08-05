Zamieszanie wokół Viniciusa. Real w końcu się ugiął. Wieszczą błyskawiczny koniec

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Saga dotycząca przyszłości Viniciusa Juniora rozpoczęła się latem 2024 roku. Jeszcze przed Superpucharem Europy w Warszawie do przedstawicieli Brazylijczyka zgłosiła się Arabia Saudyjska. Zaraz potem rozpoczęły się rozmowy o nowej umowie. Te trwają aż do dziś. Według mediów z całego świata wraz z pojawieniem się Arsenalu na horyzoncie nastąpił przełom. Fabrizio Romano donosi, że koniec sagi jest już bardzo blisko.

Vinicius Junior
Vinicius JuniorJOSE BRETONEast News

"Real Madryt nie zmieni swojej oferty dla Viniciusa. Obecna jest tą ostateczną" - przekazała kilka dni temu madrycka "Marca". Wówczas wydawało się, że przyszłość brazylijskiej gwiazdy i Realu Madryt są od siebie bardzo oddalone. Skrzydłowy w poniedziałek wrócił do treningów po mundialu, ale nic się nie zmieniło.

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W temacie przedłużenia wygasającego latem 2027 roku dostawaliśmy zewsząd mylące informacje. Pewne było jednak to, że pojawienie się Arsenalu na horyzoncie musi w całej tej historii mocno namieszać. Znalazł się bowiem klub, który chętnie wyłoży ponad 100 milionów euro na Brazylijczyka, a także spełni jego wymagania kontraktowe.

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Te miały sięgać 30 milionów euro netto w pakiecie. Duże znaczenie podobno odgrywał także podział praw do wizerunku. Te są bowiem opodatkowane zdecydowanie łagodniej, a Vinicius na mundialu był drugim piłkarzem pod względem sponsorów. Z liczbą siedemnastu marek przegrywał jedynie z Neymarem.

Nie trzeba tłumaczyć, jak wiele może zarabiać tylko z tego tytułu. Mowa o kwotach przekraczających kilkanaście milionów euro rocznie. W obecnej umowie Vinicius pobiera połowę tej kwoty, a drugą oddaje Realowi. Jedyny piłkarz w ekipie "Królewskich", który pod tym względem jest wyjątkowy to Kylian Mbappe.

Według mediów Francuz ma mieć bardzo preferencyjny podział praw do wizerunku. Oscyluje on w okolicach 80/20 na jego korzyść, a liczba jego sponsorów jest mniejsza niż u Viniciusa. To sprawiało, że agenci Brazylijczyka domagali się wyrównania tej kwestii, aby przedłużyć umowę.

Real nie chciał o tym jednak słyszeć. W środę 5 sierpnia odbyło się być może kluczowe spotkanie w kwestii przyszłości Viniego. W Valdebebas obecni byli wszyscy zaangażowani, a agenci Viniciusa przyszli "uzbrojeni" w pokaźną ofertę z Arsenalu. Anglicy mieli oferować "Viniemu" znakomite warunki.

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Na środowym spotkaniu miało dojść do przełomu. Zgodnie informują o tym media hiszpańskie, angielskie, brazylijskie a także Fabrizio Romano. Przełom ten sprawia, że Vinicius ma być bliski przedłużenia umowy o kilka lat. Ważną rolę odegrał w tym procesie także Jose Mourinho, który nie zgadzał się na odejście 26-latka.

Najlepiej całą sytuację opisało brazylijskie "Globo". "Real Madryt nie szczędzi wysiłków, by zatrzymać Viniego Jr., a środowe spotkanie było tego sygnałem. Hiszpański klub zmienił swoje sztywne stanowisko z ostatnich lat, podwyższył ofertę i przedstawił alternatywne rozwiązania dotyczące przedłużenia kontraktu do czerwca 2031 roku" - rozpoczęto.

"Real Madryt zdał sobie sprawę, że poszukiwanie następcy na rynku kosztowałoby znacznie więcej niż zaakceptowanie oczekiwań finansowych. Klub rozumie, że sytuacja ta znacząco różni się od momentu rozstania z takimi ikonami jak Cristiano Ronaldo czy Sergio Ramos, ponieważ Vinícius ma zaledwie 26 lat" - kontynuują Brazylijczycy.

"Trener Jose Mourinho jest częścią strategii mającej na celu przekonanie go do przedłużenia kontraktu. Po dwóch latach pełnych przeszkód i wyraźnych rozbieżności zdań, Real Madryt i Vini Junior wreszcie doszli do porozumienia. Teraz to od Brazylijczyka zależy, czy powie "tak" pozostaniu w klubie do 2031 roku" - zakończono.

Vinicius
ViniciusJOSE MIGUEL FERNANDEZ / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP


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