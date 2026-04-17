Zamieszanie wokół gwiazdy Realu. Transfer o krok. Mbappe musi się z tym pogodzić

Niewielu kibiców Realu Madryt spodziewało się, że w połowie kwietnia ich zespół będzie bliski zakończenia zmagań bez choćby jednego trofeum. Na osiem kolejek przed końcem sezonu drużyna Alvaro Arbeloi ma już dziewięć punktów straty do prowadzącej FC Barcelony. Zaplanowane na 10 maja "El Clasico" może wbić ostateczny gwóźdź do trumny.

W ostatnią środę Real w bardzo bolesny sposób pożegnał się z rozgrywkami Ligi Mistrzów. Rewanżowy ćwierćfinał w Monachium zapowiadał się dla nich wyśmienicie - goście już w pierwszych sekundach wyrównali stan dwumeczu. Bayern zdołał jednak odskoczyć przeciwnikowi. Smutną puentą tego spotkania dla gości była czerwona kartka dla Eduardo Camavingi oraz dwie bramki strzelone przez Niemców, które ostatecznie pogrzebały Real.

W mediach aż huczy o przyszłości trenera Realu, a także poszczególnych zawodników tego klubu. Niektóre nazwiska są już bardzo blisko odejścia, a stosowne decyzje mają zapaść w najbliższej przyszłości.

David Alaba szykuje się do odejścia z Realu Madryt. Nie brakuje chętnych na jego usługi

Jednym z kandydatów do odejścia z klubu już najbliższego lata jest David Alaba. Reprezentant Austrii, który do Madrytu trafił w 2021 roku przechodząc z Bayernu, od dłuższego czasu zmagał się z problemami zdrowotnymi. Z tego powodu defensor wypadł z rotacji trenera Arbeloi. Jego statystyki w tym sezonie nie prezentują się zachwycająco - Alaba dotychczas zagrał w 13 spotkaniach, zaliczając na murawie łącznie 398 minut.

Kontrakt Alaby z "Królewskimi" wygasa już z końcem czerwca. Już w grudniu Fabrizio Romano informował, że do jego przedłużenia najprawdopodobniej nie dojdzie. Od tego momentu nie doszło do żadnego przełomu, a zdaniem Romano sprawa zaczęła być coraz bardziej zaawansowana.

Usługami reprezentanta Austrii zainteresowane są liczne kluby. Zdaniem włoskiego dziennikarza Alaba miał już otrzymać pierwsze propozycje kontraktów. Ich nazwy nie padły, lecz jasno to pokazuje, że pomimo 33 lat na karku Austriak wciąż cieszy się dużym powodzeniem na rynku transferowym.

Rozwiń

Prędkiego ogłoszenia decyzji Alaby nie należy spodziewać się zbyt szybko. Tuż po zakończeniu sezonu ligowego zawodnika Realu czeka pierwszy w karierze wyjazd na mistrzostwa świata. Na nadchodzącym mundialu reprezentacja Austrii zagra w grupie z Argentyną, Algierią oraz Jordanią.

David Alaba

Arda Guler i David Alaba z Realu Madryt

