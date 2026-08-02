W maju tego roku Robert Lewandowski ogłosił długo wyczekiwaną decyzję. Po czterech owocnych latach gry polski napastnik postanowił opuścić szeregi Barcelony. To wydarzenie zapoczątkowało okres przebudowy katalońskiej ekipy.

Od tego momentu FC Barcelona poczyniła kilka poważnych wzmocnień. Szeregi drużyny zasilili między innymi Anthony Gordon, Karim Adeyemi czy Jesse Bisiwu. Wciąż nie udało się jednak ściągnąć zawodnika, którego można nazwać pełnoprawnym następcą Lewandowskiego.

W ekipie wciąż znajduje się jednak Ferran Torres. W poprzednim sezonie Hiszpan konkurował z Polakiem o miejsce w składzie. Wydawać by się mogło, że po odejściu 37-latka to właśnie on zostanie nominalnym napastnikiem katalońskiej ekipy. Póki co z Hiszpanii napływają jednak zupełnie inne informacje.

Barcelona może stracić ostatniego napastnika. Gigant puka do drzwi

W ostatnich godzinach pojawiły się doniesienia sugerujące, że usługami Ferrana Torresa zainteresowani są włodarze PSG. Dodatkowy niepokój wywołują informacje ws. niezadowolenia hiszpańskiego napastnika. Ferran oczekuje bowiem większego szacunku w Barcelonie oraz nowej umowy, która uwzględniłaby między innymi podniesienie jego dotychczasowych zarobków.

Zdaniem dziennikarzy hiszpańskiego "Sportu", FC Barcelona miała podjąć zdecydowane kroki ws. dalszych losów Ferrana Torresa. Klub zamierza bowiem zaoferować mu przedłużenie umowy bez podnoszenia pensji.

- Jak dotąd Barça nie otrzymała żadnych sygnałów ze strony PSG, nie ma też zbyt wielu wieści na temat samego zawodnika i jego otoczenia. O wszystkich pogłoskach klub dowiadywał się z mediów, choć obecnie ma już pewność, że na stole leżą poważne oferty. Teraz ruch należy do samego Ferrana - to on musi jasno określić, czy chce zostać, czy też odejść. Klub wykonał już swoje zadanie, wyraźnie deklarując chęć zatrzymania piłkarza - dodają hiszpańscy dziennikarze.

Wszystko leży obecnie w rękach Ferrana Torresa. Jeszcze podczas piłkarskich mistrzostw świata deklarował on chęć pozostania w szeregach hiszpańskiej ekipy. W obliczu tak bezkompromisowego podejścia włodarzy Barcelony sytuacja może jednak ulec diametralnej zmianie, eskalując nawet do pełnoprawnego konfliktu.

Ferran Torres ANDER GILLENEA AFP

Ferran Torres Francisco Macia AFP

Deco AFP





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