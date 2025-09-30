Zamieszanie w Barcelonie, nagle padło nazwisko Szczęsnego. Wszystko jasne
FC Barcelona jesienią 2024 roku musiała rozwiązać nieoczekiwany problem - na długo z gry wypadł Marc-Andre ter Stegen. Działacze musieli działać, znaleźć zastępstwo. Długo trwał "casting" medialny, ale wybór padł na Wojciecha Szczęsnego. Dyrektor sportowy klubu wrócił teraz do tamtych wydarzeń. Przy okazji ocenił poziom polskiego golkipera z sezonu 2024/25.
Jesienią 2024 roku wszyscy fani Wojciecha Szczęsnego mogli oszaleć z ekscytacji, bo po ponad 40 dniach piłkarskiej emerytury bramkarz dał się namówić Barcelonie na wznowienie kariery, podpisał z nią kontrakt. Tego lata został przedłużony, więc Polaka między słupkami "Dumy Katalonii" w teorii będziemy oglądać co najmniej do końca trwającego sezonu.
"Umowa ta jest następstwem świetnego sezonu po jego niespodziewanym przybyciu. Barcelona potrzebowała bramkarza i wybrała Szczęsnego, który wrócił z emerytury, aby podjąć wyzwanie. Pokazał, że nadal jest jednym z najlepszych bramkarzy w europejskiej piłce" - można było przeczytać w oficjalnym komunikacie.
Obecnie znowu znajduje się w pierwszym składzie Hansiego Flicka, bo na 4-6 tygodni z gry wypadł podstawowy zawodnik Joan Garcia.
Rok temu też musiał czekać na swoją szansę. Został sprowadzony do Katalonii po poważnej kontuzji Marca-Andre ter Stegena, ale początkowo podczas nieobecności Niemca w wyjściowej jedenastce pojawiał się regularnie Inaki Pena. Nasz rodak do gry wszedł dopiero w styczniu.
Deco o Wojciechu Szczęsnym: "Mieliśmy szczęście"
We wtorek "Mundo Deportivo" opublikowało duży wywiad z dyrektorem sportowym mistrzów Hiszpanii. Deco opowiedział krótko o kulisach tamtych decyzji. Choć został zapytany typowo o wspomnianego Garcię, to lekko zboczył z tematu, by nadać głębszy kontekst.
- Przydarzyła się kontuzja kolana Marca i znaleźliśmy się w trudnej sytuacji. Mieliśmy Inakiego, dwóch bramkarzy, którzy dopiero zaczynali w drużynie rezerw, ale nie mieliśmy "pewniaka" z ławki rezerwowych. Musieliśmy szukać golkipera - powiedział krótko portugalski działacz, także były zawodnik "Blaugrany".
Mieliśmy szczęście, że znaleźliśmy Szczęsnego, który spisał się u nas znakomicie
Kampanię 2024/25 Szczęsny zamknął z bilansem 30 meczów - 15 w La Liga, 8 w Lidze Mistrzów, 5 w Pucharze Króla i 2 w Superpucharze Hiszpanii. Z tych wymienionych rozgrywek nie wygrał tylko Champions League, w której zespół odpadł w półfinale przeciwko Interowi Mediolan.