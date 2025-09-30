Zamieszanie w Barcelonie, nagle padło nazwisko Szczęsnego. Wszystko jasne

Jesienią 2024 roku wszyscy fani Wojciecha Szczęsnego mogli oszaleć z ekscytacji, bo po ponad 40 dniach piłkarskiej emerytury bramkarz dał się namówić Barcelonie na wznowienie kariery, podpisał z nią kontrakt. Tego lata został przedłużony, więc Polaka między słupkami "Dumy Katalonii" w teorii będziemy oglądać co najmniej do końca trwającego sezonu.

"Umowa ta jest następstwem świetnego sezonu po jego niespodziewanym przybyciu. Barcelona potrzebowała bramkarza i wybrała Szczęsnego, który wrócił z emerytury, aby podjąć wyzwanie. Pokazał, że nadal jest jednym z najlepszych bramkarzy w europejskiej piłce" - można było przeczytać w oficjalnym komunikacie.

Obecnie znowu znajduje się w pierwszym składzie Hansiego Flicka, bo na 4-6 tygodni z gry wypadł podstawowy zawodnik Joan Garcia.

Rok temu też musiał czekać na swoją szansę. Został sprowadzony do Katalonii po poważnej kontuzji Marca-Andre ter Stegena, ale początkowo podczas nieobecności Niemca w wyjściowej jedenastce pojawiał się regularnie Inaki Pena. Nasz rodak do gry wszedł dopiero w styczniu.

Deco o Wojciechu Szczęsnym: "Mieliśmy szczęście"

We wtorek "Mundo Deportivo" opublikowało duży wywiad z dyrektorem sportowym mistrzów Hiszpanii. Deco opowiedział krótko o kulisach tamtych decyzji. Choć został zapytany typowo o wspomnianego Garcię, to lekko zboczył z tematu, by nadać głębszy kontekst.

- Przydarzyła się kontuzja kolana Marca i znaleźliśmy się w trudnej sytuacji. Mieliśmy Inakiego, dwóch bramkarzy, którzy dopiero zaczynali w drużynie rezerw, ale nie mieliśmy "pewniaka" z ławki rezerwowych. Musieliśmy szukać golkipera - powiedział krótko portugalski działacz, także były zawodnik "Blaugrany".

Mieliśmy szczęście, że znaleźliśmy Szczęsnego, który spisał się u nas znakomicie

Kampanię 2024/25 Szczęsny zamknął z bilansem 30 meczów - 15 w La Liga, 8 w Lidze Mistrzów, 5 w Pucharze Króla i 2 w Superpucharze Hiszpanii. Z tych wymienionych rozgrywek nie wygrał tylko Champions League, w której zespół odpadł w półfinale przeciwko Interowi Mediolan.

