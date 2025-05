Zamieszanie w Barcelonie. Jednak zmiana planów przed El Clasico, oto szczegóły

Jeszcze do niedawna wydawało się, że ekipa ze stolicy Katalonii ma spore szanse na wygranie wszystkich możliwych trofeów w obecnie trwającej kampanii. Podopieczni Hansiego Flicka triumfowali w Pucharze Króla, Superpucharze Hiszpanii a także dotarli aż do półfinału Ligi Mistrzów. We wtorek jednak znaleźli się za burtą europejskich rozgrywek. Po emocjonującym widowisku, z kwitkiem odesłał ich Inter Mediolan.

Reklama