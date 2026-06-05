Znalezienie następcy Roberta Lewandowskiego w tym momencie jest dla FC Barcelona transferowym priorytetem. Wielu napastników grających w Europie chętnie zajęłoby miejsce Polaka.

Julian Alvarez, czyli największe transferowe marzenie Dumy Katalonii, również pragnie transferu do Barcy - hiszpańskie i argentyńskie media od dawna nie mają co do tego wątpliwości.

FC Barcelona w ostatnim czasie złożyła Atletico umowę opiewającą na 100 milionów euro, ale rzekomo pozostała ona bez odpowiedzi. A krąży teoria, według której Los Rojiblancos zobowiązali się umozliwić Alvarezowi transfer na Camp Nou, gdy tylko pojawi się godna oferta.

Alvarez traci cierpliwość. Co z transferem do Barcelony?

- Według ESPN argentyński napastnik jest rozczarowany klubem, ponieważ ten nie udzielił nawet odpowiedzi Barcelonie na złożoną przez nią ofertę dotyczącą jego transferu - czytamy w hiszpańskich mediach.

Julian Alvarez nie rozumie postawy swojego obecnego klubu. Biorąc pod uwagę wcześniejsze ustalenia, liczył na większą współpracę ze strony Atletico. W komunikacie nie chodzi o to, że Argentyńczyk ma za złe klubowi, że ten oferty nie przyjął. Ale że w ogóle na nią nie odpowiedział, wydłużając w casie całą operację.

- Julian Alvarez wolałby, aby jego przyszłość została rozstrzygnięta przed rozpoczęciem mistrzostw świata, ale biorąc pod uwagę postawę kierownictwa Atlético, zakłada już, że nie będzie to możliwe - czytamy na "Mundo Deportivo".

Julian Alvarez znajduje się na szczycie transferowej listy życzeń Barcelony, ponieważ jest piłkarzem bazującym na bardzo dużej intensywności przy grze w pressingu, a ten element bardzo ceni sobie Hansi Flick. Taktyka niemieckiego szkoleniowca jest wręcz o niego oparta.

Dodatkowo Alvarez znakomicie czuje się w grze na małej przestrzeni, potrafi operować daleko od bramki rywala i stwarzać skrzydłowym miejsce w trzeciej tercji boiska. Wszystkie te cechy predestynujągo do gry w FC Barcelona.

Później Pedro Fullana z Cadena SER poinformował, że transfer Alvareza do Barcelony został całkowicie wstrzymany, ponieważ Atletico podjęło decyzję o zatrzymaniu piłkarza u siebie i już planuje kolejny sezon z nim w kadrze.

Julian Alvarez Javier SORIANO AFP

Julian Alvarez DENNIS AGYEMAN AFP

Lamine Yamal w pojedynku z Julianem Alvarezem Urbanandsport AFP





Eksperci o decyzji Roberta Lewandowskiego Polsat Sport