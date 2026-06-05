Zamieszanie po decyzji Lewandowskiego. Transfer zablokowany. Nerwy w Barcelonie

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Decyzja Roberta Lewandowskiego o odejściu z FC Barcelona spowodowała, że w klubie ze stolicy Katalonii zapanowały bardzo ciekawe okoliczności. Zwolniło się bowiem miejsce, które bardzo chętnie zajęłoby wielu czołowych napastników grających w Europie. Jednym z nich jest Julian Alvarez - cel transferowy numer "1" na liście życzeń Barcy. Hizpańskie media donoszą, że Argentyńczyk jest rozczarowany postawą swojego obecnego klubu.

Robert Lewandowski w koszulce FC Barcelona z opaską kapitana, uścisk z drugą osobą po meczu
Robert Lewandowski w FC BarcelonaRex Features/East News / Joan Mateu Parra/Associated Press/East NewsEast News

Znalezienie następcy Roberta Lewandowskiego w tym momencie jest dla FC Barcelona transferowym priorytetem. Wielu napastników grających w Europie chętnie zajęłoby miejsce Polaka.

Julian Alvarez, czyli największe transferowe marzenie Dumy Katalonii, również pragnie transferu do Barcy - hiszpańskie i argentyńskie media od dawna nie mają co do tego wątpliwości.

FC Barcelona w ostatnim czasie złożyła Atletico umowę opiewającą na 100 milionów euro, ale rzekomo pozostała ona bez odpowiedzi. A krąży teoria, według której Los Rojiblancos zobowiązali się umozliwić Alvarezowi transfer na Camp Nou, gdy tylko pojawi się godna oferta.

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Alvarez traci cierpliwość. Co z transferem do Barcelony?

- Według ESPN argentyński napastnik jest rozczarowany klubem, ponieważ ten nie udzielił nawet odpowiedzi Barcelonie na złożoną przez nią ofertę dotyczącą jego transferu - czytamy w hiszpańskich mediach.

Julian Alvarez nie rozumie postawy swojego obecnego klubu. Biorąc pod uwagę wcześniejsze ustalenia, liczył na większą współpracę ze strony Atletico. W komunikacie nie chodzi o to, że Argentyńczyk ma za złe klubowi, że ten oferty nie przyjął. Ale że w ogóle na nią nie odpowiedział, wydłużając w casie całą operację.

- Julian Alvarez wolałby, aby jego przyszłość została rozstrzygnięta przed rozpoczęciem mistrzostw świata, ale biorąc pod uwagę postawę kierownictwa Atlético, zakłada już, że nie będzie to możliwe - czytamy na "Mundo Deportivo".

Julian Alvarez znajduje się na szczycie transferowej listy życzeń Barcelony, ponieważ jest piłkarzem bazującym na bardzo dużej intensywności przy grze w pressingu, a ten element bardzo ceni sobie Hansi Flick. Taktyka niemieckiego szkoleniowca jest wręcz o niego oparta.

Dodatkowo Alvarez znakomicie czuje się w grze na małej przestrzeni, potrafi operować daleko od bramki rywala i stwarzać skrzydłowym miejsce w trzeciej tercji boiska. Wszystkie te cechy predestynujągo do gry w FC Barcelona. 

Później Pedro Fullana z Cadena SER poinformował, że transfer Alvareza do Barcelony został całkowicie wstrzymany, ponieważ Atletico podjęło decyzję o zatrzymaniu piłkarza u siebie i już planuje kolejny sezon z nim w kadrze.

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Eksperci o decyzji Roberta LewandowskiegoPolsat Sport

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