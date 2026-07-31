Założył "9" w Barcelonie i już strzelił. Piorunujący początek nowego snajpera

Pierwszą część okresu przygotowawczego FC Barcelona spędza w Wielkiej Brytanii. W pierwszy spotkaniu pretemporady podopieczni Hansiego Flicka starli się z Birmingham City.

Pierwszego gola w tym meczu zdobyli gospodarze. Było to trafienie głową Augusta Priske. Początkowo wydawało się, że Wojciech Szczęsny może zrobić więcej, ale strzał zawodnika Birmingham City był bardzo precyzyjny.

Prowadzenie gospodarzy nie utrzymało się jednak zbyt długo. Jeszcze przed końcem pierwszej połowy Marc Bernal poprowadził akcję lewą stroną. W polu karnym zauważył Hamzę Abdelkarima i podał do niego piłkę.

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Egipcjanin najpierw dał się sfaulować, a chwilę później to właśnie on podszedł do strzału z jedenastu metrów.

Z "9" na plecach Hamza Abdelkarim stanął naprzeciwko bramkarza Birmingham City i pokonał go bardzo dobrym strzałem lewą nogą.

Egipcjanin uderzył mocno, nisko i w swoje lewo. Golkiper gospodarzy nie miał nic do powiedzenia. Do przerwy Barcelona remisowała z Birmingham City 1:1.

Hamza Abdelkarim nie jest postrzegany jako napastnik, który w kolejnym sezonie wypełni lukę po Robercie Lewandowskim. Dla Barcelony jest to bardziej inwestycja w przyszłość.

Nie zmienia to jednak faktu, że to właśnie on jako pierwszy po odejściu Polaka z FC Barcelona założył koszulkę z numerem "9" i już w swoim pierwszym meczu dla Dumy Katalonii wpisał się na listę strzelców.

W 60. minucie meczu Hamza Abdelkarim strzelił drugiego gola. Egipcjanin wykorystał błąd bramkarza po strzale Bardghjiego i trafił z małej odległości.

Hamza Abdelkarim wziął udział w mistrzostwach światach z reprezentacją Egiptu. Nie odegrał na nich znaczącej roli.

W lipcu 2026 opuścił najsłynniejszy egipski klub z Kairu, czyli Al Ahly i przeniósł się do FC Barcelona. Jego umowa z Dumą Katalonii obowiązuje do 2029 roku.

Hamza Abdelkarim Richard Heathcote AFP





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