Zaczynają skreślać Szczęsnego w Barcelonie, zaskakująca diagnoza. "Zrobił wystarczająco"

Nie tylko za sprawą swoich wielu udanych występów i wkładu w zwycięstwa na trzech frontach, ale również za sprawą swojej postawy poza boiskowej. Golkiper wielokrotnie pokazywał, że ma ogromny dystans do wielu spraw i potrafił rozbawić swoim zachowaniem. Jego umowa z Barceloną obowiązuje do końca trwającego sezonu , jednak od dłuższego czasu krążą plotki, że być może kontrakt uda się przedłużyć o kolejne dwanaście miesięcy.

Niecodzienny głos z Hiszpanii. Zaczynają skreślać Szczęsnego?

W ostatnich tygodniach pojawiają się jednak wątpliwości, czy dojdzie do takiego rozwiązania, a niepewność potęguje brak oficjalnych informacji z klubu. W dodatku do pełni zdrowia wrócił Marc-Andre ter Stegen i jest prawdopodobne, że to Niemiec w przyszłym sezonie będzie pełnił rolę podstawowego bramkarza. Mimo że w chwili obecnej Barcelona ma dwóch klasowych golkiperów w składzie, dziennikarz Achraf Ben Ayad uważa, że klub powinien poszukać wzmocnienia na tej pozycji.