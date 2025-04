Zaczyna się najgorsze. Brzydka zagrywka Realu przed wielkim finałem. Już huczy

Klubowa telewizja Realu Madryt nie może się już doczekać sobotniego finału Pucharu Króla. Dwa dni przed decydującym starciem z Barceloną frontalnie zaatakowała arbitra wyznaczonego do poprowadzenia El Clasico. Jest nim 39-letni technik dentystyczny Ricardo De Burgos Bengoetxea. Jak słyszymy w tendencyjnym materiale, ma on być postacią niekompetentną do roli rozjemcy w zbliżającym się hicie weekendu.