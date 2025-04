Zaczęło się. "Zmora" Szczęsnego wróciła do treningów z drużyną

Jednocześnie wszystko wskazywało na to, że Niemiec nie wróci gry aż do lata. Tymczasem jego rehabilitacja przebiega niesłychanie sprawie i efektywnie, z czego cieszy się również Szczęsny. - Przede wszystkim jest zdrowy, a to jest najważniejsze. Ja przyszedłem tutaj, aby go zastąpić i absolutnie nie będę miał problemu z sytuacją, jeśli Marc wróci i to miejsce po prostu sobie weźmie. Chcę pomagać zespołowi i na boisku spisywać się jak najlepiej - mówił ostatnio w rozmowie z TVP Sport, co odnotowały hiszpańskie media.