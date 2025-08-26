Zaczęło się w Barcelonie. Szczęsny tylko na to czekał, jedno zdjęcie i wszystko jasne

Doświadczony golkiper pochodzący z Warszawy wciąż nie może być pewny swego. Co prawda kilka tygodni temu oficjalnie przedłużył kontrakt z "Dumą Katalonii", ale wciąż bezwzględne przepisy nie pozwalają na jego rejestrację. Rozwiązaniem problemów będzie odesłanie niektórych zawodników do innych klubów. Miejsca dla siebie szuka między innymi Inaki Pena. I chyba wreszcie je znalazł, na co wskazują najnowsze doniesienia z Półwyspu Iberyjskiego.

Portal "sport.es" we wtorkowy wieczór zaprezentował kibicom nawet zdjęcie z lotniska zrobione gotowemu na lot bramkarzowi. Zeszłoroczny konkurent Wojciecha Szczęsnego rzekomo jest w drodze do Elche, gdzie ma spędzić sezon na wypożyczeniu. "Zawodnik podróżował z rodziną samolotem rejsowym do Elche, aby przejść badania lekarskie i zatwierdzić operację. Elche pokonało inne zainteresowane drużyny, takie jak Celta Vigo i Como, i udało mu się przekonać zarówno zawodnika, jak i FC Barcelonę, jego rodzimy klub" - przekazała Marta Fernandez.

Inaki Pena coraz bliżej wypożyczenia do Elche. To już prawie koniec zamieszania

W nowej drużynie Inaki Pena wcale nie będzie miał łatwo. Zapewne powalczy on z Matiasem Dituro o miejsce w pierwszym składzie. O ile oczywiście pomyślnie przejdzie testy medyczne, a następnie podpisze kontrakt. Na ten scenariusz liczą przede wszystkim kibice ekipy ze stolicy Katalonii. Wtedy działacze zarejestrują czekających w kolejce piłkarzy, w tym być może Wojciecha Szczęsnego. Warszawianin wreszcie jest blisko szczęśliwego zakończenia wielotygodniowej sagi.

Na razie 35-latek musi zadowolić się samymi treningami oraz oglądaniem potyczek z perspektywy trybun. Ta najbliższa odbędzie się w niedzielę o godzinie 21:30. Podopieczni Hansiego Flicka na wyjeździe zmierzą się wtedy z Rayo Vallecano. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

