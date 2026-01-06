Z Bayernu do Barcelony? Lewandowski tylko na to czeka. Hiszpanie trąbią o transferze
Obecnie FC Barcelona przebywa w Arabii Saudyjskiej, gdzie w środowy wieczór rozpocznie rywalizację w Superpucharze Hiszpanii. Tymczasem media na Półwyspie Iberyjskim rozpisują się nt. transferu, który latem może sfinalizować kataloński klub. Na jego radarze znalazł się doświadczony zawodnik Bayernu Monachium. O kim mowa?
Od pamiętnej porażki 0:3 z Chelsea w Lidze Mistrzów FC Barcelona notuje serię świetnych wyników. Zespół Hansiego Flicka zanotował osiem zwycięstw z rzędu. Ostatnio ograł 2:0 Espanyol w derbach Katalonii. Teraz przygotowuje się do półfinałowego starcia z Athletikiem Bilbao w Superpucharze Hiszpanii.
W międzyczasie tamtejsze media rozpisują się o planach transferowych klubu na najbliższe miesiące. Niewykluczone, że Barcelona niebawem sięgnie po zawodnika, którego doskonale zna niemiecki trener.
Głośno o transferze na linii Bayern - Barcelona. Na to czeka Lewandowski, Hiszpanie trąbią
Chodzi o Leona Goretzkę. To 30-letni środkowy pomocnik, który od 2018 roku jest zawodnikiem Bayernu. W tym sezonie rozegrał łącznie 23 spotkania, choć nie zawsze jest pierwszym wyborem Vincenta Kompany'ego.
W przypadku 67-krotnego reprezentanta Niemiec kuszący jest fakt, że jego kontrakt wygasa 30 czerwca tego roku. Oznacza to, że latem Goretzka mógłby trafić do Barcelony za darmo, na zasadzie wolnego transferu. O takich ruchach Joana Laporty i Deco informuje dziennik "Sport".
Jak czytamy, 30-latek na ten moment nie jest priorytetem władz klubu, ale jeśli z drużyny odszedłby któryś z pomocników, np.Marc Casado, wtedy opcja z piłkarzem monachijskiego zespołu jest sensowna i prawdopodobna.
"Goretzka na razie nie chce negocjować przedłużenia kontraktu, chce poczekać z wyborem lub pozostanie w Bayernie do końca sezonu. Według 'Sky Germany' piłkarz już teraz miałby dobrą propozycję od Napoli. Ponadto kontaktowało się z nim klika klubów Premier League, ale on sparaliżował wszystko, czekając na to, co wydarzy się z Barceloną" - czytamy.
Wiele wskazuje na to, że niemiecki zawodnik chciałby trafić do ekipy Flicka, z którym łączą go świetne relacje. Obaj panowie współpracowali ze sobą, kiedy obecny trener Barcelony prowadził Bayern. Pozostaje czekać na to, co wydarzy się w najbliższych tygodniach. Sam Leon Goretzka już teraz może negocjować podpisanie umowy z nowym pracodawcą. Jego wartość rynkowa oscyluje w granicach 15 mln euro. Z takiego pomocnika z pewnością ucieszyłby się Robert Lewandowski, który grał u jego boku w koszulce klubu z Allianz Arena.