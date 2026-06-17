Z Barcelony do Arabii. Jest prośba gwiazdora. Możliwy sensacyjny ruch

Takie turnieje jak mistrzostwa Europy, czy mistrzostwa świata to najlepsze okno wystawowe dla piłkarzy, którzy niekoniecznie są na świeczniku i mogą zaprezentować swoje umiejętności szerszej publiczności. Nierzadko po wielkich turniejach dochodziło do głośnych transferów i można spodziewać się, że i tym razem będzie bardzo podobnie. Jednym z zawodników, którzy nie potrzebują szerszej reklamy jest Raphinha.

Reprezentant Brazylii typowany był na jedną z gwiazd trwającego mundialu. Skrzydłowy ma za sobą świetny sezon w FC Barcelona. Raphinha od momentu przyjścia Hansiego Flicka do Blaugrany, jest liderem tego zespołu i notuje świetne liczby. Mimo wszystko temat jego potencjalnego odejścia z Camp Nou wraca jak bumerang i nie inaczej jest również tym razem. O Raphinhę ma zabiegać klub z Arabii Saudyjskiej.

Raphinha odejdzie z FC Barcelona? Poprosił o wstrzymanie negocjacji

Mowa konkretnie o Al-Hilal, które kolejny raz robi "podchody" pod reprezentanta Brazylii. Już dwa lata temu zawodnik miał otrzymać od klubu lukratywną propozycję kontraktu, ale wówczas wiele zmieniło się po przyjściu Flicka. Teraz Al-Hilal atakuje ponownie. I jak wynika z najnowszych wieści przekazywanych przez brazylijskie "Globo", Raphinha jest otwarty na rozmowy, ale pod jednym warunkiem.

Piłkarz nie chce podejmować żadnych decyzji podczas trwającego mundialu i zamierza skupić się na występach w reprezentacji, która w pierwszym spotkaniu na mistrzostwach nie zaprezentowała się na miarę oczekiwań kibiców Canarinhos. Al-Hilal ma być zdeterminowane, aby sprawę ewentualnego transferu dopiąć jak najszybciej, a Raphinha ma zdawać sobie sprawę, że zwłoka może zaprzepaścić kontynuowanie rozmów.

Ewentualne odejście Brazylijczyka z Barcelony byłoby niewątpliwie wielką sensacją, biorąc pod uwagę wkład zawodnika w ostatnie wyniki klubu. Co ciekawe, Al-Hilal miało wcześniej na celowniku również Roberta Lewandowskiego, o czym rozpisywały się media. Obecnie więcej wskazuje na to, że Polak trafi do Stanów Zjednoczonych niż do Arabii Saudyjskiej.

Raphinha MATTHIEU MIRVILLE AFP

Raphinha JOSE BRETON AFP





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