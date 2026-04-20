Potężnym rozczarowaniem zakończyła się dla Barcelony rewanżowa rywalizacja z Atletico Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Podopieczni Hansiego Flicka wygrali 2:1, ale mimo to odpali z rozgrywek - zabrakło im jednego trafienia, żeby odrobić stratę z meczu na Camp Nou.

Tym samym "Los Colchoneros" wyeliminowali Barcę już drugi raz w tym sezonie - wcześniej dokonali tego w Pucharze Króla. Wyjątkowo rozgoryczony po odpadnięciu był Lamine Yamal.

Yamal nie dał Barcelonie awansu. Musiał zmierzyć się z krytyką

FC Barcelona w głównej mierze tworzyła zagrożenie pod bramką Atletico, gdy w akcję "palce maczał" właśnie przebojowy skrzydłowy. Podejmował się on niemal niezliczonych pró dryblingów, strzelał, rozgrywał. Ale to nie wystarczyło.

Chociaż to właśnie Yamal otworzył wynik meczu i przez większość portali otrzymał z graczy "Blaugrany" najwyższe noty, w mediach społecznościowych spadła na niego fala krytyki. 18-latkowi zarzucano samolubną grę, czy brak odpowiedniego zaangażowania w końcówce spotkania.

Daliśmy z siebie wszystko, ale to nie wystarczyło. To tylko część drogi. Aby dostać się na szczyt, trzeba się wspinać, a wiemy, że nie będzie łatwo i nikt nam w tym nie pomoże. Ale poddanie się nie wchodzi w grę. Mamy mnóstwo powodów do nadziei, będziemy próbować dalej. Każdy błąd jest lekcją i nie wątpcie, że wyciągniemy z tego wnioski

Zaskakująca decyzja Yamala. Z Barcelony do Madrytu. Klub wyraził zgodę

FC Barcelona walczy już w tym sezonie jedynie o mistrzostwo Hiszpanii. W środę zmierzy się z Celtą Vigo. Przed spotkaniem gruchnęły jednak zaskakujące wieści ws. Yamala. Dziennikarze Jijantes FC przekazali, że wyjechał on z Barcelony i obrał kierunek na Madryt.

Powód był jasny - Yamal otrzymał od klubu zgodę na wyjazd w związku z galą plebiscytu Laureus World Sports Award. Hiszpan w ubiegłym roku został wyróżniony w kategorii "Odkrycie sportowe roku", tak więc nie ma żadnych słudzeń - drugi raz jej nie otrzyma.

W tym roku Lamine Yamal nie jest nominowany w żadnej kategorii. Dopingować jednak może koleżankę z FC Barcelona - Aitanę Bonmati. Laureatka Złotej Piłki ma szansę na tytuł "Najlepszej sportsmenki roku". Powalczy o niego m.in. z Aryną Sabalenką. Początek gali o godzinie 20.

Gol Zielińskiego w samo okienko! WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports